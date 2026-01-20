知名攀岩家將挑戰徒手攀登101 遭美綜藝節目SNL公開調侃

[Newtalk新聞] 知名美國野外攀岩家兼奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》( Free Solo ) 主角艾力克斯．霍諾德 ( Alex Honnold ) 預計將於本周六 ( 24 日) 上午挑戰徒手攀登台北 101 大樓，串流平台 Netflix 也預計向全球觀眾直播此次里程碑式的挑戰，世界各地的民眾也對霍諾德能否挑戰成功抱持著高度的關注。雖然挑戰尚未開始，但美國綜藝節目《週六夜現場》( SNL ) 已經針對此次活動展開調侃，進一步提升了民眾對相關事件的關注程度。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，霍諾德即將在 24 日上午 9 點展開不借助繩索、安全網等器材輔助， 2 小時內徒手攀上台北 101 頂端的極限挑戰，攀登過程也預計透過 Netflix 向全世界的觀眾直播，世界各地的網友也持續關注著霍諾德的挑戰成果。該報導認為，除了 101 向外傾斜的竹節箱體設計構造外，高層強烈的風勢也將成為霍諾德此次挑戰中面臨的巨大障礙。

報導稱，霍諾德是世界知名的野外攀岩家，曾於 2017 年時徒手攀登位於美國優勝美地國家公園，高度達 3000 英尺的陡峭花崗岩壁「酋長岩」，並在 2018 年時出演自己的傳記紀錄片《赤手登峰》，現居加州的沙加緬度市。

針對霍諾德此次的極限挑戰，美國綜藝節目《週六夜現場》( Saturday Night Live )在 17 日舉行的直播節目中進行調侃。其中，扮演一位毫無準備、市圖攀登台北 101 虛構攀岩者的喜劇演員凱南．湯普森 ( Kenan Thompson ) 在節目中抬起自己包紮的左腿，開玩笑的表示 :「我覺得對我來說，這就是此次挑戰中最大的障礙」。

另外，在該節目中扮演冷靜、自信攀岩者的米奇．戴 ( Mikey Day ) 也在表演時，說出 :「如果你掉下去......你就死定了」等台詞，兩位演員所扮演的角色呈現出鮮明的對比。

