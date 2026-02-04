知名旅行社男職員偷吃人妻同事 綠帽尪見「濕到流白色液體」崩潰提告

旅行社男職員偷吃同事人妻，兩人私訊大聊偷情時的歡愉感受。（示意圖，unsplash）

國內知名旅行社爆出員工偷吃醜聞，李姓男子與人妻同事小芳（皆化名）發展辦公室不倫戀，兩人透過通訊軟體互傳尺度破表的鹹濕對話，結果被小芳的老公阿國逮個正著，驚見「白色的液體」、「差點滿出來」等調情話題，綠光罩頂的他氣到告上法院索賠，橋頭地院判賠20萬元。

李姓男員工偷吃人妻同事小芳，翻開兩人的聊天紀錄，內容簡直讓人臉紅心跳。李男巨細靡遺描述親密接觸時的生理反應：「你那天很濕，濕到都流白色的液體」「一灘 我有感覺到」，更狂撩對方透露「我喜歡先慢慢的跟你親 再進去你身體」「我喜歡親你身體、聞你身上的味道」。

人夫如何發現妻子與小王的露骨私訊？

人妻小芳也熱烈回應，大方坦承自己對李男的親吻毫無抵抗力，嬌呼：「你親我 就濕了呀」「我自己有發現床單濕濕 太害羞了」。小芳的老公阿國無意間翻看手機才發現妻子出軌，綠光罩頂的他看著這些充滿激情感官描述的字句，心理陰影面積巨大，要求李男支付80萬元精神慰撫金。

小王抗辯理由為何？

李男在法庭上極力抗辯，使出渾身解數想脫身。他先是主張阿國偷看手機是違法蒐證，主張證據無效，並強調自己從未與小芳有過肢體上的出軌，強調內容只是在討論性生活，純屬同儕間的閒談。

法院怎麼判？

然而，橋頭地院審酌相關對話紀錄，認定這些對話頻率極高且充滿愛慕之情，更詳細刻畫了性愛過程與事後反饋，與一般同事間的閒聊天差地遠，確有實質性關係，因此判定李男侵害配偶權事實明確，須賠償20萬元給阿國。仍可上訴。

