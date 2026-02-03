知名早午餐、連鎖咖啡店都出包！ 紙袋、餐盒檢出螢光增白劑

食品藥物管理署公布最新邊境查驗結果，從大陸進口的食品容器具有2批檢出違規項目，其中知名餐飲品牌「貳樓」、連鎖咖啡店「玉津」使用的包裝袋、餐盒溶出試驗不合格，另有1批越南進口的黑胡椒粒檢出不得使用的蘇丹色素四號，相關產品皆須在邊境退運或銷毀。

貳樓餐廳使用的食品容器具，被驗出含螢光增白劑。(圖／食藥署)

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，「禾啟股份有限公司」報驗的大陸紙袋，以4%醋酸於60℃放置30分鐘進行溶出試驗，結果檢出蒸發殘渣40 ppm。依據「食品器具容器包裝衛生標準」規定，紙類與食品直接接觸面的部分若為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，該批產品必須退運或銷毀。

「鴻慶成食品有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，在邊境檢驗時檢出蘇丹色素四號。蔡佳芬指出，依據「食品安全衛生管理法」，蘇丹色素屬於不得使用的物質，這批越南黑胡椒粒必須在邊境銷毀，不得退運。

輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的大陸餐盒，檢出螢光增白劑。(圖／食藥署)

食藥署統計顯示，從114年7月26日至115年1月26日止的近半年期間，總計受理報驗45批越南黑胡椒粒，其中檢驗不合格達9批，不合格率為20%。不合格原因包括農藥殘留及蘇丹色素不合格，食藥署已從113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

此外，「津喜企業有限公司」報驗的大陸餐盒，檢出螢光增白劑。依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出項目。蔡佳芬表示，針對「津喜企業有限公司」及「禾啟股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

