知名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍！正妹OL醒後崩潰

一起震驚會計界的性侵案件在台北爆發。林姓知名會計師日前與妻子共同出席商務聚餐，席間一名年輕女性同伴因不勝酒力而醉倒。林男與另一名男性友人將被害女子送往旅館休息，原本兩人一同離開房間，但林男隨即藉口有東西忘記拿取，獨自折返旅館房間。

根據檢方調查，被害女子隔天清晨獨自醒來時，發現自己全身赤裸，隨身包包也不知去向，對於前一晚發生的事情完全失去記憶。她在極度恐慌下，於LINE群組詢問包包下落，得知物品在林男妻子處後，內心更感不安。在友人提醒下，被害人立即前往警局報案並進行驗傷採證。

林男到案後否認所有指控，反咬被害女子主動拉下他的褲子企圖對他口交，並聲稱因為自己不舉，女方才沒有得逞。然而，這項辯詞很快就被科學證據推翻。驗傷報告顯示，被害人體內深處採集到的檢體與林男的DNA完全相符，成為本案的關鍵鐵證。

據了解，林男在業界頗具名聲，不僅經營會計師事務所有成，更曾獲得政府部門頒發感謝狀表揚。他與妻子經常連袂出席各種商務場合，在社交媒體上也不吝分享與家人的溫馨時光，塑造出顧家好男人的公眾形象。這起案件的爆發，讓許多認識他的人感到難以置信。

被害女子在等待驗傷報告期間，承受著巨大的心理壓力，經常暗自落淚。當最終確認遭到性侵的事實後，她當場情緒崩潰，嚎啕大哭。這起案件不僅對被害人造成難以抹滅的身心創傷，也讓她對職場社交活動產生恐懼。

台北地檢署檢察官根據驗傷報告、DNA比對結果等客觀事證，認定林男的辯詞完全不可採信，已於10月31日正式依趁機性交罪起訴林男。若罪名成立，林男將面臨三年以上、十年以下有期徒刑的刑責。

這起案件引發社會各界對職場聚會安全議題的重視。專家呼籲，參加商務聚餐時應注意自身飲酒量，避免過度飲酒失去自我保護能力。同時，同事之間應互相照應，若發現有人醉倒，應確保其安全送返，避免讓其單獨與異性相處。企業方面也應加強員工的性別平等教育，建立完善的申訴管道。

此案也凸顯了專業人士道德操守的重要性。會計師作為社會信任的專業人士，理應具備更高的道德標準。林男的行為不僅觸犯法律，更嚴重損害了會計師行業的整體形象。會計師公會已表示將密切關注案件發展，若林男罪名確定，將依規定進行懲戒處分。

