知名本土保養品牌自主通報！驗出蘇丹紅 食藥署證實：全台14業者遭波及
[Newtalk新聞] 衛生福利部食品藥物管理署於昨(21)日深夜證實，國內首度在化妝品中檢出禁用的工業色素「蘇丹4號」。這波風暴源頭指向新加坡進口原料，不僅知名電商平台MOMO販售的中國製卸妝膏中鏢，國產保養品牌綠藤生技旗下的護唇油也遭波及，全台共14家下游業者受害，已緊急啟動回收機制。
針對市售產品的稽查結果，食藥署副署長王德原指出，透過圖片比對與抽驗，發現MOMO購物網販售的一款「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號B5A1431，中國製)，殘留蘇丹4號濃度達1.3ppm。該產品除立即下架外，販售商歐妮公司更被查出產品未進行上市前登錄、且無中文標示，加上販售含禁用成分產品，總計三項違規將由衛生局依法嚴懲。
本土品牌綠藤生技則是在自主品管過程中察覺異狀，於11月12日主動通報旗下「專心護唇油—莓紅版」疑似遭到汙染。經國家實驗室複驗，確認批號M25062702、M25073001及M25100701的產品皆含有蘇丹4號。王德原表示，綠藤生技雖在第一時間停止出貨並配合下架，但違規事實明確，仍須依法進行裁處，主管機關將考量其主動通報的配合態度，在裁罰輕重上予以裁量。
此次汙染事件的關鍵突破口，來自綠藤生技提供的原料線索。食藥署循線追查，於11月19日會同地方衛生局突擊原料進口商亦鴻企業，查扣5批自新加坡輸入的紅色複方原料。檢驗結果顯示，其中3批(批號2025-10-10、2025-02-18、2025-01-13)的蘇丹4號濃度偏高。為徹底阻斷毒素擴散，食藥署已同步向財政部關務署調閱報關資料，釐清該批原料的所有流向。
根據初步清查，這批來自新加坡的問題原料已流入國內外共14家業者，知名品牌歐萊德、綠藤生技皆在名單之列。王德原強硬要求，所有涉案業者必須在48小時內完成內部清查並回報，凡是有使用到問題原料的產品，必須即刻全面下架回收，在確認安全無虞之前，嚴禁在市面上流通。
回顧整起事件起因，源於中國在10月底傳出化妝品原料混入蘇丹色素，矛頭指向新加坡供應商Campo Research。食藥署雖於11月4日即要求業者檢視供應鏈，但針對為何遲至21日才對外公布，王德原解釋，由於綠藤生技初期採用食品檢驗方法，導致結果一度呈現合格，產生誤差；食藥署緊急於11月17日建立針對化妝品的專屬檢驗方法後，確認原料濃度異常偏高，便立即對外發布警訊。
蘇丹4號(CI 26105)為工業用染料，依法嚴禁添加於食品及化妝品中。依據《化妝品衛生安全管理法》規定，違規業者最高將面臨500萬元罰鍰，且產品須全數銷毀。食藥署呼籲民眾，若手邊持有相關批號產品，應立即停用並辦理退貨；使用後若皮膚出現紅腫、搔癢等過敏反應，務必儘速就醫檢查。
