知名果菜汁「有異物」！民眾喝到嘴裡吐出「塑膠片狀物」

知名果菜汁的品管難道出問題，一名呂先生在網路發文說自己19號凌晨買了一瓶果菜汁，但喝到一半驚覺有異物，吐出來一看竟然是兩坨塑膠片狀的異物。

民眾：「我剛剛喝這個知名果菜汁，裡面竟然出現這種東西，這到底是什麼。」民眾喝下這瓶標榜內涵15%，葡萄原汁的果菜汁卻吐出深淺褐色，相疊的塑膠片狀物。

民眾：「好像類似手套，這不可能是果皮吧，果皮沒有這麼厚的吧，這不會太誇張了嗎。」

民眾拿起這異物，左翻翻右看看顏色，明顯就不是葡萄皮，而真的是塑膠片，原來這瓶果汁是這名呂先生，19號凌晨到龜山小北百貨所購買。



喝到一半覺得不對勁，怎麼好像被加料吐出來就看到兩坨塑膠片狀異物，讓他嚇到趕緊拍照錄影，怒批實在有夠誇張嘲諷，難道是工廠品管睡著嗎？更要品牌方給他一個交代。

