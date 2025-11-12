知名棒球頻道遭YT永久關停！網掀論戰：早該下架
知名棒球YouTube頻道「小哥的棒球夾克」11日於社群貼文宣布，主頻道與中職副頻道將於今（12）日遭YouTube「永久關停」，原因為版權問題。消息一出，球迷社群震驚不已，留言區意見兩極，既有粉絲表達不捨，也有網友直言「這一天早晚會來」。
根據「小哥的棒球夾克」貼文內容，頻道已於11月5日收到YouTube正式通知，將在11月12日全面停權。團隊在聲明中指出：「原因是版權問題（中職內容沒有問題）。這幾天也已求助過、努力過，感謝各方協助與穿梭，沒有遺憾。」
「小哥的棒球夾克」以深入的棒球戰術分析、唇語翻譯、數據解說與趣味短片聞名，主頻與中職副頻共吸引超過40萬名訂閱者。頻道內容涵蓋美國職棒（MLB）與中華職棒（CPBL），代表系列節目包括〈播報看門道〉、〈家哥講幹話〉、〈小哥會客室〉等，長期受到球迷歡迎。
在宣布停權的貼文下，留言區意見分歧。一部分粉絲對頻道關閉感到震驚與不捨，留言感謝團隊多年努力，表示「生活瞬間少了一個樂趣」、「謝謝小哥帶給我們的快樂與分析」、「唇語翻譯是每天最期待的事」。也有粉絲期盼頻道能以新形式回歸。
另一部分網友則指出，停權涉及版權爭議，認為結果早有跡象，有人留言批評「看到這麼多沒有版權意識的留言頭好痛」、「國外比賽的畫面本就不能隨意使用」、「沒有版權意識的頻道該下架就下架」。甚至有人直言「挑戰版權底線，最終難逃被封的命運」。
