知名棒球YouTube頻道遭「永遠關停」！網掀論戰酸：早該下架

知名棒球YouTube頻道「小哥的棒球夾克」11日宣布將「永久關停」，主頻道及中職副頻道共擁有超過40萬追蹤都將停更，原因是「版權問題」。消息曝光後引發正反兩面論戰，許多人覺得可惜，但也有人認為「早該下架」。

「小哥的棒球夾克」11日發文透露，主頻道及中職副頻道於2025年11月5日收到YouTube正式通知，將於11月12日永遠關停，提到「原因是版權問題」，不過強調關於中職的內容沒有問題，直言「這幾天也已求助過、努力過，感謝各方協助與穿梭，沒有遺憾」。

「小哥的棒球夾克」11日宣布將「永久關停」。（圖／翻攝自YouTube）

「小哥的棒球夾克」表示，「五年的時間，兩千個日夜，我們無一日斷更。三千多個節目長片、shorts、唇語、翻譯、數據分析、技巧剖析，這40多萬粉絲、無數留言互動，小哥與團隊何其幸福，能擁有您們的支持。希望這些日子，從未辜負每一位熱愛棒球的朋友」。

頻道關停也引發正反兩面聲浪，網友紛紛表示「小哥罪不至此」、「一直把美職影片當不用錢的在剪被版權砲也是遲早的事，除了唇語蠻有料的對他的印象就只剩上竄尾勁、共軌、急遽下墜」、「他就是盜版跟熱情扯不上邊，洋洋灑灑一大堆怎不檢討自己偷畫面」、「熱情個屁，就蹭流量賺錢而已」、「拿人家的影片創作就是盜版，這和熱情沒有關係」、「小哥還是有人挺，台灣版權意識果然還很低落」、「盜版早該下架」。

