知名樂團攝影師「AI換臉」5女樂手散布淫片 受害女控：還號召網友性騷

北市一名資深樂團攝影師甯姓男子，涉嫌利用AI深偽技術（Deepfake），將至少5名女樂手照片合成至不實性影像，並投稿至社群平台X帳號散布，導致5名被害人名譽和隱私權受損。士林地檢署偵結後，依違反《個資法》及《刑法》不實性影像、散布猥褻影像等罪嫌提起公訴，另名死亡的林姓共犯，則依法作出不起訴處分。

現年27歲的甯男長年活躍於樂團圈從事演出攝影工作，曾替多個樂團拍攝演出畫面，亦曾在網路上公開多元攝影作品，因投入攝影多年，加上姓氏辨識度高，因此在圈內具有一定知名度。

未料甯男在2024年1月及3月間，竟於北市住處擷取多名女性於社群公開的照片，透過Telegram AI合成技術製作上半身裸露或與他人性交等不實性影像，並以Telegram帳號傳送予林男，再由林男張貼至社群平台X供不特定人瀏覽，致被害人名譽與隱私權受損，共計5名被害人。

有受害女樂手發現自己不但被合成淫片，還在網路上散播，於是向台北市警局婦幼警察隊報案提告，全案交由士林地檢署偵辦。檢方調查後發現甯男和X平台合作夥伴林男早於2024年就開始犯案，利用AI技術製造女樂手的假淫片後，再交由林姓男子發布在X平台的色情帳號上。目前該帳號已被停用，而林男疑似已輕生死亡。

檢方深入調查後找到甯男，甯男對犯行全數坦承，不過個人社群平台如IG等已從公開轉為私人，也從未向受害女樂手道歉，甚至還有受害女樂手表示，甯男過去已被檢方調查整整一年的時間，不過這一年內仍持續犯案，還持續接樂團攝影的案子。

檢方偵結後認定甯男未經當事人同意擷取女性照片並製作性影像，已逾越蒐集目的範圍，涉犯《個人資料保護法》第20條、第41條非公務機關非法利用個人資料罪；另利用AI合成他人不實性影像並交付散布，涉犯《刑法》第319條之4不實性影像罪；將影像張貼至社群平台供不特定人瀏覽，亦涉犯《刑法》第235條以他法供人觀覽猥褻影像罪。

檢察官認為甯男一行為同時觸犯多罪名，屬刑法所稱想像競合犯，請求法院依較重之非法利用個資罪論處，並就多次犯行分論併罰，並聲請法院宣告沒收甯男扣案之智慧型手機、行動硬碟與筆電等物品，設定為儲存不實性影像的犯罪工具與電磁紀錄載體。

有女樂手收到起訴書後，陸續於社群平台揭露受害經歷，表示自投入音樂創作與拍片後，長期遭Deepfake裸照騷擾，甚至還被惡意號召網友性騷擾她，時間長達4年，「他甚至用我以前玩女團的照片打X槍拍影片傳給我」。女樂手表示，日前終於收到法院的起訴書，希望司法可以制裁惡人。

該起事件也引起音樂圈關注，金曲樂團「大象體操」成員張凱婷也在臉書發文聲援，直言看到受害者經歷相當痛心，並強調「這樣的事可能發生在每一個玩樂團的女生身上，而沒有任何一個人應該這樣被對待」，呼籲社會正視女性在音樂圈遭遇的數位性暴力問題。

《太報》關心您:

若遭遇性騷擾或性侵害,請撥打113保護專線,或聯繫勵馨基金會(02-8911-8595)尋求專業協助。各縣市社工也提供心理諮商、法律諮詢與陪同服務。

若遭遇性私密影像外流,請立即撥打iWIN網路內容防護機構專線(02-2577-5118)申訴下架,並保留證據向警方報案。你並不孤單,請勇敢尋求協助。

