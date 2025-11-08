知名模特經紀險被「太子集團」誘騙去柬埔寨 曝心動條件：薪資隨便喊

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將該集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告。台北地檢署獲知後，於10月15日主動分案，偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。而令人震驚的是，知名資深模特兒經紀人Maggie姐在近期看到新聞畫面中的「熟面孔」後，瞬間勾起7、8年前差點遭「太子集團」騙去柬埔寨的往事。

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。

根據《鏡報新聞網》報導，在台深耕模特兒事業近30年的Maggie姐，於7、8年前曾接到一通自稱「總部位於柬埔寨的博弈集團」的公司電話，對方向她展望鴻景，聲稱要在柬埔寨創造「第二個澳門」，希望她加入團隊、成立模特兒公司。Maggie姐回憶，對方毫不吝嗇地表示薪資可以「隨她開價」，出入皆有專車與司機服務，儘管工作內容是「博弈」，仍令她產生好奇，答應前往赴約。

Maggie姐形容，第一次會面地點就在台北101商圈的一棟商辦大樓，「我一踏進去有點嚇到，整個空間裝潢得非常專業，舞台、化妝間一應俱全，看起來就像一家正規模特公司。」；在幾次會面後，她被安排與集團老闆見面，她回憶，對方是個身形不高、長相斯文的男子，談吐和穿著得宜講究，講話帶著大陸口音，外貌絲毫無法讓人認為是不法分子。不過，滿屋子的電腦螢幕和數名年約20歲年輕人操作博弈系統的景象令Maggie姐感到不安、卻步，「我當下就覺得氣氛怪怪的，一問才知道那些電腦是線上博弈系統！」最終她選擇退出合作。

多年後，太子集團爆出洗錢詐騙案讓她震驚，因為當年聯繫她的窗口就是共犯之一。她感嘆，「現在回想起來真的是逃過一劫，」並語重心長的規勸年輕人：「天下沒有白吃的午餐，不要被高薪、美夢沖昏頭。別貪、別急，腳踏實地才是唯一的出路！」

