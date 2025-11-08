知名模特經紀險被「太子集團」誘騙去柬埔寨 曝心動條件：薪資隨便喊
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將該集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告。台北地檢署獲知後，於10月15日主動分案，偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。而令人震驚的是，知名資深模特兒經紀人Maggie姐在近期看到新聞畫面中的「熟面孔」後，瞬間勾起7、8年前差點遭「太子集團」騙去柬埔寨的往事。
根據《鏡報新聞網》報導，在台深耕模特兒事業近30年的Maggie姐，於7、8年前曾接到一通自稱「總部位於柬埔寨的博弈集團」的公司電話，對方向她展望鴻景，聲稱要在柬埔寨創造「第二個澳門」，希望她加入團隊、成立模特兒公司。Maggie姐回憶，對方毫不吝嗇地表示薪資可以「隨她開價」，出入皆有專車與司機服務，儘管工作內容是「博弈」，仍令她產生好奇，答應前往赴約。
Maggie姐形容，第一次會面地點就在台北101商圈的一棟商辦大樓，「我一踏進去有點嚇到，整個空間裝潢得非常專業，舞台、化妝間一應俱全，看起來就像一家正規模特公司。」；在幾次會面後，她被安排與集團老闆見面，她回憶，對方是個身形不高、長相斯文的男子，談吐和穿著得宜講究，講話帶著大陸口音，外貌絲毫無法讓人認為是不法分子。不過，滿屋子的電腦螢幕和數名年約20歲年輕人操作博弈系統的景象令Maggie姐感到不安、卻步，「我當下就覺得氣氛怪怪的，一問才知道那些電腦是線上博弈系統！」最終她選擇退出合作。
多年後，太子集團爆出洗錢詐騙案讓她震驚，因為當年聯繫她的窗口就是共犯之一。她感嘆，「現在回想起來真的是逃過一劫，」並語重心長的規勸年輕人：「天下沒有白吃的午餐，不要被高薪、美夢沖昏頭。別貪、別急，腳踏實地才是唯一的出路！」
◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。
更多FTNN新聞網報導
太子集團詐騙帝國瓦解！首腦陳志「從輟學網咖店主變跨國企業家」 神秘背景起底
獲和平大苑管委會通報移豪車！掌太子集團11戶豪宅管家凃又文30萬交保 北檢將提抗告
太子集團高層「黑吃黑」捲9億潛逃！台籍幹部4人遭收押
其他人也在看
正視台灣需「電力保險」！張景森籲應考量台灣能源戰略、拖越久越貴：核二、核三盡速轉為戰備電廠
張景森形容，這是一張「電力保險」，平時不用不必發電、無需燃料，但只要維持系統完整、設備維護、人員演練，一旦有事可在迅速完成併網啟動，正如戰備醫院、戰備機場，台灣應該也要有「戰備電廠」。放言 Fount Media ・ 9 小時前
兆豐捐彰化縣第一座理財愛的書庫 扎根理財觀念
【記者林玉芬/彰化報導】彰化第一座「理財愛的書庫」7日在永興國小揭牌，縣長王惠美、台灣閱讀文化基金會董事黃坤檳、兆豐證券董事長陳佩君、新竹物流經理張曉華等與會揭牌，這不僅是閱讀教育的重要里程碑，更象徵...自立晚報 ・ 14 小時前
禽流感重創供應 感恩節火雞漲價25% 省錢仍有竅門
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價上漲25%，批發價漲幅更三倍於此；感恩節大餐成本提高已成定局，但還是有省錢...世界日報World Journal ・ 7 小時前
SHOPLINE廣告團隊雙11前夕集體離職！薪資平台揭關鍵原因
【記者張綵茜／台北報導】電商平台SHOPLINE於10月底遭爆廣告代操團隊在雙11前夕集體離職；薪資查詢平台指出，此事件突顯代操產業的管理和人力問題。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
明年健保總額破兆 總統呼籲替醫療人員加薪 解決「五大皆空」困境
賴清德總統今(8)日出席「醫師節慶祝大會」，表示明(2026)年度編列的健保總額將首度破兆，除了持續醫療器材更新與人員訓練外，政府將推動健保改革，增加醫療點數計算，也期盼私立院所能替員工加薪，讓醫界留得住人才，解決國內「內外婦兒急」五大皆空的困境。 中華民國醫師公會全國聯合會8日舉辦第78屆「醫師節慶祝大會」，賴清德總統親自出席並頒發終身醫療奉獻獎、台灣醫療典範獎等獎項。總統致詞時除代表國人祝賀醫師節快樂外，也感謝醫界365天全年無休，在一線守護國人的健康。 總統表示，醫師出身的自己雖然已離開第一線，但一直沒有離開醫療服務的領域，不論是擔任國代、立委、市長甚至是總統，只是角色有所不同。也希望政府能與醫界、社會共同合作，不僅讓民眾壽命延長，也能活得健康。 總統指出，醫療經費不能被擠壓，這將影響醫療品質，甚至損害民眾健康福祉。過去幾年來健保總額的成長率多約為3點多，但從2024年開始，政府以高推估5.5%的成長率編列健保總額，而明年會再加上199億元的公務預算，加總後健保總額將首度超過新台幣1兆元。 總統強調，政府持續改善醫療服務品質，當預算充裕時，除了該買的設備要買，該有的人才要訓練外，中央廣播電台 ・ 5 小時前
打工族看過來！酷澎搶雙11短期理貨工 單日薪資最高3,750元
美商酷澎雙11持續拚業績！打工族引頸期盼酷澎能再次端出高時薪搶人力，最新傳出，酷澎果然有動作了，至龜山、觀音廠區協助理貨，時薪260元加上「加碼金」1,800元，晚班與凌晨班的單日薪資最高上看3,750元，6天下來，最高可望賺取近2萬元。能下補貼重手，外界因而認為，酷澎對今年雙11買氣還是有一定的把握！鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
未幫外送員保險被罰 富胖達打官司翻案勝訴定讞
外送平台富胖達公司因未替外送員保險，被台南市府開罰30萬元，不滿提起訴訟，經高雄高等行政法院地方庭認為自治條例牴觸中央法令，判決富胖達不罰後，市府提起上訴，也被該院高等庭判決駁回並定讞。 據了解，2024年8月間，台南市勞工局以外送平台Foodpanda（富胖達）未幫外送員投保汽車強制險及機車第三人自由時報 ・ 14 小時前
月月被訂閱綁架！網友盤點信用卡扣款 想退光但缺一不可
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導許多APP都是會員訂閱制，每個月自動扣款有時還不知道被扣錢了，就有網友發文感嘆「我根本活在訂閱人生裡！」整理信用卡...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
《金融》中信AI信用卡秘書 金博會處女秀
【時報-台北電】2025台北國際金融博覽會7日盛大開展，中信金控以「智能引領、打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共10項創新金融應用，其中又以業界首創的「AI信用卡秘書」最為吸睛，應用生成式人工智慧（AI）依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，現場吸引民眾踴躍互動體驗，迴響熱烈。 本次展覽中國信託金控聚焦「科技暖心」、「體驗貼心」、「服務順心」三大面向，金管會主委彭金隆特別蒞臨中國信託展區指導，由中信銀行董事長陳佳文親自接待，在中國信託員工引導介紹下，彭金隆特別體驗中國信託首創「AI信用卡秘書」多項亮點服務，彭金隆透過「AI信用卡秘書」洽詢現有信用卡優惠活動，陳佳文進一步說明各展區特色。 中信銀行總經理楊銘祥則於開幕致詞時表示，中國信託從智能科技、場景拓展到數位創新，致力提供便捷且有溫度的數位服務，不僅全面升級客戶體驗，同時守護客戶資產，「對中國信託來說，科技不只是創新，更是守護每一個家庭的承諾。」 不時報資訊 ・ 4 小時前
電商廣告團隊雙11前夕「集體離職」！薪資平台揭3關鍵原因
雙十一購物節前夕，電商平台SHOPLINE驚傳廣告代操團隊集體離職消息，薪資查詢平台「比薪水」分析指出，員工薪資雖高於同業約10%、福利優渥，但近年管理收緊、升遷有限、部分新主管對業務不熟悉，是造成離職的主因。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
羽球》陪戴資穎征戰逾10年 賴建誠：小戴能好好休息
31歲的戴資穎今年左膝、右膝先後進行手術，昨在社群網站宣布退役，這一枚超級震撼彈，令不少球迷感到難過，也只能給予小戴祝福。陪伴小戴征戰超過10年的教練賴建誠暖心表示，「小戴退休後，我們替她感到開心，真的可以好好休息，不用再煩惱練球的事情。」自由時報 ・ 11 小時前
物業不幹了！控住戶欠繳管理費逾5千萬 清潔人員拿不到薪水罷工出走
「我司將於2025年12月31日24時起，正式停止對小區的物業服務，並完成人員撤場。」中國杭州一處社區管理公司發布聲明，指出由於持續支出費用維護社區環境，又管理費收繳率過低，導致長期處於嚴重虧損狀態；對此杭州市相關部門表示，原物業撤場前需完成下任管理公司選聘，保障住戶基本生活秩序。鏡報 ・ 5 小時前
富可敵國！馬斯克27.2兆薪資方案 獲股東大會壓倒性通過
即時中心／林耿郁報導特斯拉（Tesla）年度股東大會在美國德州奧斯汀登場；稍早股東們正式通過一項破紀錄的薪酬方案，將授予執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）金額高達1兆美金─在扣除必要費用後，實領8,780億美元（約新台幣27.2兆）的激勵措施，成為企業史上規模最大的個人薪酬協議。民視財經網 ・ 12 小時前
「假投資顧問」老梗 她險損失115萬元
林姓婦人在網路上遇到自稱女投資顧問的專員搭訕，在對方鼓動下到銀行要備款115萬元作為會員和投資下單，幸銀行行員機警多方詢問，才查覺應是遭鬼迷心竅，立即暗中通報北市警夫林分局文林派出所，才讓林婦免於失鉅款。警方表示，林婦是日前到北市文林路的新光銀行，要求提領115萬元現金，當時她會對行員的詢問，聲稱是自由時報 ・ 13 小時前
李在明怒嗆柬埔寨詐團 郭正亮對比賴清德無作為：抗中保台威力去哪？
在柬埔寨進行跨國詐騙的太子集團涉嫌在台洗錢，檢調4日進行大規模搜索，天旭國際科技負責人王昱棠等人遭收押禁見。對此，前立委郭正亮在網路節目《新聞大白話》表示，南韓總統李在明得知柬埔寨詐騙受害者中有韓國人，立刻表示要派軍警，南韓受害者1周便被釋放，賴清德從未作出此類表態，郭正亮質疑，為何不把「抗中保台」的威力放在這裡？郭正亮指出，美國10月14日公告太子集團炒作......風傳媒 ・ 22 小時前
金價收復4,000美元
美國聯準會（Fed）可望繼續降息，加上政府持續關門使投資人對美國經濟前景感到憂心，進而推升需求，帶動國際金價7日盤中收復...聯合新聞網 ・ 13 小時前
中信AI信用卡秘書 金博會處女秀
2025台北國際金融博覽會7日盛大開展，中信金控以「智能引領、打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共10項創新金融應用，其中又以業界首創的「AI信用卡秘書」最為吸睛，應用生成式人工智慧（AI）依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，現場吸引民眾踴躍互動體驗，迴響熱烈。工商時報 ・ 17 小時前
太子集團涉嫌在台洗錢逾45億！ 天旭負責人王昱棠等3人收押、1人交保
在柬埔寨進行跨國詐騙的太子集團，涉嫌在台灣洗錢，檢調發動首波大搜索，4日兵分47路，拘提了25人，北院今（6）日16時10分召開羈押庭，晚間裁定天旭國際科技負責人王昱棠、幹部李守禮與邱子恩收押禁見，幹部涂又文則30萬交保，限制住居。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台新新光金參加金融博覽會 展示AI防詐.AR理財遊戲
財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導今年有許多金融業者都來參加「台北國際金融博覽會」，像是台新新光金控，在合併後展現新面貌，現場展示金融科技的應用成果。例如，ATM設有AI防詐功能，一旦鏡頭偵測道潛在風險，螢幕就會跳出警示，另外，利用AR互動遊戲，讓民眾學習退休理財觀念。民視 ・ 1 天前
太子集團洗錢案在台主嫌王昱棠羈押禁見 扣押物價值逾45億
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、凃又文等5人。台北地方法院6日凌晨裁定辜淑雯羈押禁見，當天晚間裁定王昱棠、李守禮、邱子恩、羈押禁見，凃又中廣新聞網 ・ 1 天前