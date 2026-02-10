知名橄欖油混充事件延燒台中 2業者近5千瓶全面下架回收

台北市近日查獲業者為降低成本，自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，與低價芥花油混充裝瓶，外包標示「100％PURE橄欖油」事件，台中市食品藥物安全處指出，已於第一時間完成轄內下游業者清查，發現有2家下游業者進貨4976瓶，到場稽查發現已售4562瓶、僅剩414瓶，皆要求停售並完成下架回收，確保市面已無該違規油品流通。

食安處指出，該涉案油品下游業者遍及全台17個縣市，經查台中市轄內共有2家業者進貨。義盒盒餐廳曾進貨24瓶，現場僅剩1瓶已開封油品，已即刻要求停止使用；晉新實業社（烘焙材料行）進貨4,952瓶，現場庫存413瓶已全數退回上游，並同步將商品自蝦皮平台下架，同時通知其下游餐廳及公司行號辦理退貨作業。

食安處表示，為落實預防性食品安全管理，食安處自去年即啟動「食用油脂稽查專案」，加強油品源頭管理與市售監控，專案期間，針對台中市20家食用油脂製造業者進行查核，重點包含食品業者登錄、食品添加物使用情形、產品標示及食品良好衛生規範等，並抽驗原料與成品共33件，檢測重金屬及黃麴毒素等項目。

查核結果發現，瑞益油行製造的「蔴油」、「花生油」，以及金潤益食品工業有限公司製造的「黑蔴油」共3件產品，其飽和脂肪酸與反式脂肪酸含量與外包裝營養標示不符，違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項規定，分別裁罰新台幣4萬元，並完成產品回收及標示改正。

食安處提醒，民眾選購油品時也應避免購買來源不明產品，若油品顏色過深、混濁或有沉澱物，應提高警覺；觸感過於黏稠，可能已有氧化劣化情形；若嗅聞出現油耗味、化學異味或焦苦味，則可能已變質。烹調時如發現油品加熱即冒出大量油煙、顏色變深或質地變黏，建議立即更換，確保食用安全。