知名歌手坣娜享年59歲，留下勸世語「人生是一趟單程票，不要浪費時間執著於不好的事。」
坣娜因病辭世，享年59歲，震驚演藝圈她長年與紅斑性狼瘡共處，近年又罹患胰臟癌離世，臨終時身旁陪伴的是摯愛丈夫、「四星國際」董事長薛智偉。
坣娜以〈奢求〉、〈一廂情願〉等歌曲紅遍全台，是許多樂迷心中的玉女歌手。1993年她在金鐘獎慶功宴返家途中，不幸遭酒駕撞擊，造成內臟移位、記憶喪失與語言障礙，甚至一度連親姊姊的名字都喊不出。那場意外徹底改變了她的人生。經過長期復健，她靠瑜珈重拾健康，也因此走向身心療癒之路，後來成為瑜珈老師，將痛苦化為助人的力量。
她曾坦言，車禍後閱讀能力幾乎喪失，只能靠每日練習重新學習。第四年時更出現憂鬱症狀，甚至曾在舞台上動念想「跳下去」，最終透過瑜珈學習與自己和解，重新找回平靜。好友趙婷形容她：「她用歌聲撫慰風的皺紋，也用呼吸教人與心相擁。她笑的時候，連天都亮了；她靜的時候，連海都懂了。」並悲傷地說：「音符還在，氣息仍在，她只是回到了更深的寧靜。」
坣娜離世後，粉絲湧入她的社群哀悼，並翻出她最後一篇貼文：「人生是一趟單程票。」短短幾句話，如今讀來更顯惆悵，彷彿是她留給世人的最後溫柔。她曾於6月8日發文勉勵粉絲：「不要浪費時間執著於不好的事情，給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態。」又寫下：「生命中的好壞只是過程，願眾人都能走向和諧的起點與終點。」如今看來，字字像在提前告別。
坣娜晚年淡出演藝圈，透過瑜珈與音樂傳遞正能量。她溫柔嗓音陪伴無數人走過難關，《奢求》、《自由》等作品成為一代人的療癒象徵。唱著人生的坣娜，終於走完屬於她的一程，留下永恆的歌聲與愛。
