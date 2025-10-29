知名歌手坣娜傳因胰臟癌過世 病逝已2周享年59歲

【緯來新聞網】歌手坣娜（原名唐娜）於10 月16日病逝，享年59歲，消息震撼娛樂圈。根據《Ettoday》報導，坣娜病逝原因為胰臟癌，在身體不適時總是堅強面對，甚至要親友保密消息，因此過世消息第一時間並無被外界所知。

坣娜於10 月16日病逝。（圖／翻攝自坣娜臉書）

坣娜1966年出生於台灣，出身清苦卻懷抱音樂夢，十四歲便開始駐唱生涯，以堅毅性格在演藝圈闖出名號。1986年，她以藝名「唐娜」推出首張專輯《告別臨界》正式出道，清亮嗓音與獨特氣質讓人印象深刻，隨後跨足戲劇與電影，在《還君明珠》、《闖將》等作品中嶄露頭角，逐步奠定多棲藝人的形象。



坣娜在1988年代表台灣參加日本 CBS/SONY 亞洲新人賽，與日本歌手並列冠軍，聲名大噪，接連推出《那年情人好冷》、《教我一點點》、《抱緊一點》等專輯，更以《抱緊一點》入圍金曲獎最佳女演唱人。1995年由唐娜改名為「坣娜」後推出《奢求》、《自由》等作品，其中〈自由〉MV榮獲 MTV 全球華語最受歡迎音樂錄影帶獎，成為台灣歌手的榮耀。



不過，她在1993年因車禍重傷，身體長期受影響，之後漸漸淡出演藝圈，轉而追求身心靈平衡。重拾健康後，坣娜投入瑜伽與身心療癒教學，成立「TangYoga」品牌，推廣健康生活理念，也積極參與公益，協助弱勢團體與罕病病友，如今因病去世，令人相當惋惜。

