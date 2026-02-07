知名武打男星傳罹膽囊癌第3期！化療2年消瘦模樣曝

東尼嘉傳出膽囊癌確診，近期體態消瘦。（圖／翻攝自IG tonyjaaofficial）





泰國知名武打明星東尼嘉（Tony Jaa）驚傳罹患膽囊癌，現年50歲的他其實已與病魔抗爭兩年。東尼嘉以《拳霸》及《玩命關頭7》等動作片打響國際知名度，近年減少演出，在社群發布的照片中，可發現他身形明顯消瘦，與以往的形象大相逕庭。

東尼嘉傳出確診膽囊癌

綜合《星島頭條》、《dailynews》等外媒報導，東尼嘉約兩年前因劇烈腹痛就醫，並出現明顯黃疸，包括皮膚及眼白發黃。經檢查後，他被確診為膽囊癌第三期，病情一度接近第四期。隨後，他接受手術切除腫瘤，並持續接受化療。

自確診以來，東尼嘉的身材明顯消瘦。近期他在社群媒體發布的影片中可見，臉頰凹陷、顴骨突出，膚色較深且略顯粗糙，與過往健壯的動作英雄形象差距明顯，令不少粉絲擔心。對此，知情人士表示，經過一段時間的治療後，東尼嘉的病情已逐步穩定，身體與精神狀態均有明顯改善。

東尼嘉身手矯健、躍上國際影壇

東尼嘉的演藝生涯備受矚目，2003年他以《拳霸》成名，憑藉不吊鋼絲、不用替身的高難度動作，刷新動作電影標準。隨後作品如《冬蔭功》讓他事業攀上高峰，也成功打入華語影壇，出演《殺破狼II》與吳京合作動作場面至今令人難忘，後來他更進軍國際影壇，與多位知名影星合作，奠定國際武打演員地位。

雖然東尼嘉螢幕上以硬漢形象示人，私下卻是溫暖的父親與丈夫。2011年，他與交往多年的圈外女友結婚，育有兩名女兒，家庭生活低調且幸福。他曾被拍到帶妻女逛市集，享受天倫之樂，面對粉絲也總是親切互動。訪問中他透露，女兒們對他拍戲受傷十分心疼，也成為他持續努力的動力來源。



