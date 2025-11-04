知名法官高血壓慘中風！醫「1招」降4成風險：很容易做到

記者施春美／台北報導

65歲的最高法院法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血而中風。心臟科醫師劉中平表示，高血壓患者若不想腦中風，就應控制血壓，而每天服用血壓藥就可減少4成中風機率！

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平，在其臉書表示，高血壓是造成腦中風最重要的危險因素，腦中風的人有超過6成都罹患高血壓。高血壓患者只要每天服用降血壓藥物，就能降低4成的中風機率。

他表示，民眾即使只有最輕度的高血壓，例如血壓超過130/80mmHg，腦中風危險就上升10 %以上。「更遑論，大部分沒控制血壓的人都超過了150mmHg！ 」

劉中平並表示，人的血壓會隨著年紀增加，高血壓極其並發展疾病進展而慢慢上升，若患者不努力運動、控制體重、減少過鹹食物，就難以不吃藥而降下血壓。因此，高血壓患者規律服藥，相當重要。

高血壓不治療 醫師：男性勃起障礙翻倍增！

劉中平並表示，多年研究顯示，高血壓會造成血管的硬化，血壓過高超過5年以上就可能傷害局部的血管，導致勃起障礙，「而且越嚴重的高血壓，也越容易造成性功能不良。」

他表示，高血壓藥物只有乙型阻斷劑和利尿劑比較可能會影響性功能，而常用的鈣離子阻斷劑和血管張力素轉化酶抑制劑(ACEI)是不會影響勃起功能的，甚至研究證實，最新的血管收縮素受體阻斷劑(ARB)甚至可以提升性功能。

