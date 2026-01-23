知名淫窟「鑽石大樓」死灰復燃？年前大掃蕩滅老司機慾火！2業者遭聲押

社會中心／陳弘逸報導

台北市知名色情產業「鑽石大樓」專門仲介越南、泰國及大陸等外籍女子從事非法交易，是艷名遠播的淫窟。（圖／資料照）

台北市知名色情產業「鑽石大樓」專門仲介越南、泰國及大陸等外籍女子從事非法交易，是艷名遠播的淫窟，也吸引不少角頭想插旗；幾經警方掃蕩已亂象逐漸停歇，未料，近日又傳死灰復燃，昨天（22日）遭檢警搜索，其中拘提5名色情業者，其中2人遭聲押，一名女業者200萬元交保。

萬華區「鑽石大樓」因艷名遠播，加上性產業利潤驚人，過去就吸引各幫派覬覦，成為治安熱點，近年遭檢警多方掃蕩亂象逐漸停歇，未料，近日又傳出，有死灰復燃跡象，經蒐證，昨天（22日）檢警再度前往掃蕩。

據《聯合報》報導，昨天檢方指揮萬華分局、憲兵隊、移民署聯合查緝逮捕高姓、鍾姓及李姓等5名主要色情業者，另逮多名應召女。

移送地檢署複訊後，檢方認為高姓、鍾姓嫌疑人有串滅證之虞，依妨害風化罪向法院聲請羈押禁見；另名李姓女業者則命200萬元交保。

