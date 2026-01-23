知名淫窟「鑽石大樓」死灰復燃？年前大掃蕩滅老司機慾火！2業者遭聲押
社會中心／陳弘逸報導
台北市知名色情產業「鑽石大樓」專門仲介越南、泰國及大陸等外籍女子從事非法交易，是艷名遠播的淫窟，也吸引不少角頭想插旗；幾經警方掃蕩已亂象逐漸停歇，未料，近日又傳死灰復燃，昨天（22日）遭檢警搜索，其中拘提5名色情業者，其中2人遭聲押，一名女業者200萬元交保。
萬華區「鑽石大樓」因艷名遠播，加上性產業利潤驚人，過去就吸引各幫派覬覦，成為治安熱點，近年遭檢警多方掃蕩亂象逐漸停歇，未料，近日又傳出，有死灰復燃跡象，經蒐證，昨天（22日）檢警再度前往掃蕩。
據《聯合報》報導，昨天檢方指揮萬華分局、憲兵隊、移民署聯合查緝逮捕高姓、鍾姓及李姓等5名主要色情業者，另逮多名應召女。
移送地檢署複訊後，檢方認為高姓、鍾姓嫌疑人有串滅證之虞，依妨害風化罪向法院聲請羈押禁見；另名李姓女業者則命200萬元交保。
更多三立新聞網報導
靠1招炒股獲利4000萬！台灣第一代少年股神涉「違反證交法」1500萬交保
職軍二寶爸偷吃女幼教師「私密照」流到人妻手中…她斷婚成功對小三復仇
騙完被抓…繼續騙？職軍交出這2物淪「詐欺幫助犯」害7人血虧605萬
惡火奪2命…基隆勇消詹能傑殉職！起火原因指向「1可能」藏在住家插座
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 337則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 7則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 23則留言
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7則留言
超毒千金黃荷娜投案動機不單純 竟供「演藝圈涉毒名單」求減刑
南韓知名企業「南陽乳業」創辦人外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），因擁有多項毒品前科，早在2023年逃往海外，直到2025年年底才在柬埔寨機場被逮，韓國檢方積極偵辦中。不過，有消息指稱，黃荷娜為了減刑，竟拱出多位韓星身分，引起外界關注。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了
預售階段恐影響房價！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒的通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死重演，睡夢中聽見有人喊失火，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，無人傷亡。消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，相當棘手。目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 1則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 2則留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑摘面罩捨身救人 醫曝：「缺氧太久」搶救50分鐘仍救不回
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的22歲余姓女子，還將氧氣面罩摘下給22歲余女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
東港高中師生食物中毒疑案 業者無罪請求國賠敗訴原因曝
屏東東港高中發生435名師生食物中毒疑案，1、2審均判決鮮大師食品公司周姓負責人和郭姓總經理無罪，2人請求縣衛生局國家賠償共200萬元，高等法院高雄分院判決敗訴。 屏東地檢署指出，鮮大師食品公司承攬東港高中2020學年度學校營養午餐，並在2021年3月11日中午，提供蝦米高麗菜、蕃茄炒蛋、三色玉米粒自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
謊報稱「我爸被殺」 大批警爬窗救人烏龍一場｜#鏡新聞
新北樹林員警18日獲報凶殺案，報案人稱爸爸在住家被殺害，警方立刻動員，出動大批刑警、鑑識小組到場，並破窗入內搜索，但卻發現現場竟然是空屋，連家具都沒有，立刻依誣告罪將謊報的報案人逮捕。鏡新聞 ・ 19 分鐘前 ・ 發表留言
打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審
基隆市安樂區六合里最大型社區「台北生活家」昨晚間發生重大火警，1棟6層樓住宅的2樓約在晚間10時許起火。火勢迅速延燒，濃煙自2樓大量竄出，短時間內便充滿整個樓梯間與公共空間，現場能見度極低，情況相當危急。警消初步確認屋內仍有多名住戶受困後，立即採取分批背負空氣...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 1則留言
台中 壯漢大鬧急診 重拳擊飛男護師
台中澄清醫院中港院區驚傳醫療暴力事件！體重達108公斤的26歲林姓男子因酒後與妻子吵架自殘，21日凌晨4時由救護車送往醫院急診，未料林男到院後情緒激動且暴走，不僅拒診，甚至瘋狂追打醫護人員。詹姓資深男護理師在說明病情時，遭林男以重拳襲擊頭部，當場被打飛跌臥病床短暫昏厥，因腦震盪須住院觀察，最快23日才能出院。院方強烈譴責暴力，強調絕不姑息，將協助詹男訴諸法律。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
發錢了！「2項津貼」今入帳8000元 月底還有11筆錢發放時間一次看
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
護理師挨打腦震盪 衛福部優化醫療暴力防範處置流程
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台中有患者不願治療，竟把護理師打到腦震盪。衛福部今天表示，強烈譴責任何形式醫療暴力，將持續推展醫療暴力防範與處置流程優化，保障醫護人身安全，維護民眾就醫權益。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 20 小時前 ・ 1則留言