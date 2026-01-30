知名港式飲茶「驚見蟑螂屍」 衛生局到場又嚇：有活的在爬

台北市大安區敦化南路上的京星港式茶餐廳爆發食安疑慮，民眾用餐時在清炒小豆苗中發現一隻死蟑螂。台北市衛生局接獲陳情後派員稽查，在點心置放機器區又發現蟑螂出沒，已責令業者於2月2日前完成改善，否則將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬至2億元罰鍰。

衛生局派員前往京星港式飲茶，現場經查點心置放機器區有蟑螂出沒，且無法出示教育訓練文件等衛生缺失事項。（圖／北市衛生局提供）

民眾28日中午12時30分與家人前往近捷運忠孝敦化站旁的京星港式茶餐廳用餐，點了10道菜並額外購買兌換券本。用餐過程前段並無異狀，直到食用「清炒小豆苗」時，民眾母親翻菜後赫然發現一隻死掉的大蟑螂，當場感到身體不適、不停乾嘔，趕緊前往廁所漱口。

廣告 廣告

該民眾在社群平台Threads發文表示，看到蟑螂時著實嚇到其他家人，因為所有人都已吃到那道菜，當下立刻拍照錄影留證。民眾提到，過去經常在京星用餐，如今非常擔心可能不只他們吃到問題菜色，認為京星的飲食衛生十分堪憂，其實內部環境也非常髒亂。民眾更透露，處理人員竟然還詢問要不要提供甜湯跟水果讓一家人「漱漱口」。

台北市衛生局說明，28日晚上接獲民眾陳情後，29日已派員前往現場稽查。依據「食品良好衛生規範準則」，針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等項目進行檢查，現場查獲點心置放機器區有蟑螂出沒，且業者無法出示教育訓練文件等衛生缺失事項。

京星港式茶餐廳業者回應，29日凌晨已經清潔消毒一次，30日凌晨2時會再請消毒公司前來處理。（圖／中時新聞網）

京星港式茶餐廳業者回應，衛生局稽查發現機器擺放位置不對、教育訓練文件缺失，因此沒有通過稽查。業者表示，29日凌晨已經清潔消毒一次，30日凌晨2時會再請消毒公司前來處理。業者強調餐廳非常重視食安問題，因為現在已經是全民共識，所以才會趕快緊急清消。

針對稽查時點心置放機器區仍有蟑螂出沒，業者解釋，有可能是消毒用藥藥效的關係，因為也不可能消毒一次就有效果。業者說，事發當下餐廳內部已有做檢討，了解是否是師傅製作時的標準作業程序出問題，但調閱監視器後發現師傅運作也正常，未來會盡量不要再發生類似的狀況。

延伸閱讀

馬年最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中上」

台灣續留美國匯率操縱觀察名單

最新民調曝光！ 過半民眾認賴清德有必要赴立法院國情報告