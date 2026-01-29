知名港式餐廳「京星」餐點驚見「蟑螂屍」 北市衛生局現場稽查「又見小強」

即時中心／徐子為報導

台北市知名連鎖港式餐廳「京星港式飲茶」遭爆食安危機，有民眾在社群指控在一道餐點中見到蟑螂屍體。台北市府衛生局今（29）到場稽查，竟發現點心置放機器區環境不潔，直擊有蟑螂出沒，已限期下（2）月2日前改善；對此，業者回應，已內部檢討，這兩天加強清消。

有民眾在社群發文指控，昨中午與家人到該餐廳用餐，點10道菜還額外買兌換券，一開始很正常，直到後面有一道菜「清炒小豆苗」，民眾的媽媽翻菜後出現一隻「死掉大蟑螂」，讓他瞬間感到身體不適、不停乾嘔、去廁所漱口。其他家人也嚇大，因為所有人都有吃到那道菜，當下立刻拍照錄影存證。

京星港式飲茶被民眾指控，他們點的清炒小豆苗裡面竟有大蟑螂屍體。（圖／翻攝自Threads@goose.8247303）





該民眾表示，他們家很常在京星用餐，如今擔憂恐不只他們吃到那道菜。他直呼，該店飲食衛生堪憂，內部環境也非常髒亂，服務員當場竟然還問，要不提供甜湯跟水果讓他們「漱漱口」？





衛生局表示，昨晚上接獲民眾陳情，今日派員至現場稽查，經查，點心置放機器區有蟑螂出沒、且無法出示教育訓練，已責令2月2日前限期改善，到時複查若如仍不符規定，將依法開罰6萬到2億元罰鍰。





業者表示，事發當下已向客人致歉，並已內部檢討，釐清是否為師傅製作SOP問題；不過經調閱攝影機，看師傅運作正常，未來會持續把關，也會請師傅更加注意環境衛生。





至於被稽查時有蟑螂出沒，業者回應，可能是消毒用藥的藥效緣故。













