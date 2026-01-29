知名港點被爆青菜藏蟑螂屍噁心到客人 衛生局稽查：還有活的在爬

京星港式飲茶被民眾指控，他們點的清炒小豆苗裡面竟有大蟑螂屍體，讓一家人瞬間沒胃口，其中一人還被噁心到不停乾嘔和跑廁所漱口。經衛生局稽查有2項缺失，現場還有活蟑螂出沒。（圖／翻攝自Threads／goose.8247303）

台北東區知名港點京星飲茶餐廳驚傳食安問題，有民眾投訴，28日中午與家人前往敦化南路上的分店用餐時，竟在一道清炒小豆苗中發現一隻體型肥大的蟑螂屍體，導致同行長輩當場嚴重反胃、乾嘔。台北市衛生局接獲通報後於今（29）日派員突擊檢查，現場不僅發現活蟑螂出沒，更查獲環境髒亂揪出2項衛生缺失，已責令業者限期改善。

投訴民眾表示，用餐當天一家人共點了約10道菜，還額外購買兌換券，當用餐接近尾聲時，其母翻動一道清炒小豆苗時，驚見有死蟑螂混雜在裡面，全家人瞬間胃口全失；他的母親更是頻頻乾嘔，並衝往廁所漱口。豈料，令他們不滿的是，店員第一時間的處理方式竟是詢問「要不要提供甜湯、水果漱漱口」，不禁質疑缺乏危機處理誠意與衛生標準。

而投訴民眾一家人都有食用該道料理，故當下先拍照和錄影存證。對此，涉事餐廳店長回應，事發當下已向顧客致歉並給予免單補償，同時召開內部檢討會議調閱監視器，並緊急聯繫消毒廠商進行全店清消，強化內場衛生管理。

台北市衛生局獲報後，今日已派員前往現場依「食品良好衛生規範準則」進行稽查，結果在點心置放區發現活生生的蟑螂在爬行，且業者無法現場出示員工教育訓練文件。故針對環境不潔與管理缺失等2個衛生缺失事項，已責令業者於2月2日前限期改善；若複查後仍不符合規定，將依違反《食安法》第8條及第44條處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

