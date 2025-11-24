知名溫泉大違建／皇池老闆認了！承諾會拆除停業「給我時間」 士檢證實偵辦中

皇池被爆出是大違建，業者承諾會拆除並停業。

台北市北投知名溫泉會館「皇池」遭踢爆是大違建！本刊接獲爆料指出，其1、3館違建25年來遭檢舉39次，但因與市府關係良好都被包庇縱容。皇池負責人游騰在今（24日）受訪表示，違建是歷史共業，希望大家給他時間，他和顧客和員工討論後就會拆除並停業。

爆2/3是違建！ 吹哨者控市府包庇檢舉無用

皇池每到冬天總是大排長龍，據傳全盛時期的日營業額近300萬，近年則因偷拍案鬧上新聞版面。近日又有吹哨者向本刊表示，皇池的1、3館都是違建，只有2館合法，多年來被人不斷檢舉，但因業者與台北市政府建管處的關係很好，輕則沒事，重則會先自行拆除部分違建，等建管處檢查後，再把違建蓋回。從歷任至少3位市長郝龍斌、柯文哲、蔣萬安，都無法徹底解決問題。

廣告 廣告

吹哨者忍無可忍，今年向檢調單位告發，都發局官員被約談後，市府下令拆除，皇池雖表面配合，複檢結案後，又重新蓋回。吹哨者怒批都發局包庇縱容，最近甚至讓皇池申設大型溫泉旅館，呼籲檢調深入追查。

對此北市建管處回應表示，皇池今年9月自行拆除違建後，在未申請情況下擅自復建，已於10月再次查報在案，並隨即啟動拆除程序，明確限期拆除，若未改善將依法強制拆除。皇池餐廳開發案則還在申請建照階段，因涉及水土保持與山坡地開發等審查，已要求業者提供相關文件，並嚴格把關，若未合規定就不會發建照。

皇池喊歷史共業承諾會拆 士檢出手偵辦中

《自由時報》報導，皇池負責人游騰在今受訪直言違建是「歷史共業」，他否認所謂的複檢後「蓋回去」一說，表示自己只是搭輕便帳篷，讓湯客可以享受溫泉。他還透露，本來就準備要拆除會館，但考量到還數十名員工的工作事業，還有賣出數萬張泡湯券尚未使用完畢，他希望可以給他時間，讓他和顧客、員工討論後，他就會拆除並停業，強調一定會拆除。

此外游也反指被檢舉的原因是和溫泉區的小姐有生意糾葛，因此對方用報復性檢舉抹黑他，反指對方也侵占他的土地和國有地蓋違建。

《ETtoday》報導，士林地檢署今也證實已接獲檢舉並分他字案偵辦，現正積極調查中。

更多鏡週刊報導

轉投白營選議員！ 前盧秀燕重要幕僚爆「已加入民眾黨」：勇敢接受挑戰

蘇丹紅染化粧品！第二波檢驗出爐 知名品牌在內18項中標產品一次看

知名溫泉大違建／25年被檢舉39次拆了又蓋 北投知名皇池溫泉遭爆超大違建有人罩