知名溫泉大違建／25年被檢舉39次拆了又蓋 北投知名皇池溫泉遭爆超大違建有人罩

皇池遭檢舉違建後，陸續將湯池的違規設施拆除，以應付市府的檢查。（讀者提供）

北台灣最大溫泉會館竟是大違建！本刊接獲投訴，指因偷拍案聲名大噪、旺季日營業額數百萬元的台北市北投區皇池溫泉會館，1、3館都是違建，25年來遭檢舉39次，卻屹立不搖，吹哨者忍無可忍，今年向檢調單位告發，都發局官員被約談後，市府下令拆除，皇池雖表面配合，複檢結案後，又重新蓋回，最近甚至還向市府申設大型溫泉旅館。吹哨者怒批都發局包庇縱容，呼籲檢調深入追查，防堵官商勾結、破壞山林！

皇池的離職員工Ａ先生向本刊表示，過去全盛時期，皇池的日營業額將近300百萬、年營業額破億，生意很好。皇池擁有的三座溫泉會館中，只有二館完全合法，一、三館都是超過二十年的大違建，多年來被人不斷檢舉，但因業者與台北市政府建管處的關係很好，輕則沒事，重則會先自行拆除部分違建，等建管處檢查後，再把違建蓋回。從歷任至少三位市長郝龍斌、柯文哲、蔣萬安，都無法徹底解決問題。

皇池會館通過市政府複檢後，又將違建湯池頂棚重新蓋回，繼續營運。（讀者提供）

皇池的離譜違建引發吹哨者不滿，今年六月正式向檢調告發，直到檢調約談數名都發局官員，市府才要求皇池拆除。皇池表面配合，於8月11日拆除，月底複檢結案後又重蓋，並於9月10日再度開始營業，迎接秋冬的溫泉旺季。

根據台北市政府的資料，皇池25年來，遭檢舉違建達39次。（讀者提供）

另外，除了溫泉會館，皇池也目前也正在向市府申請發展成為溫泉旅館，不過，皇池的基地屬於山坡地，是否有水土保持的問題，建管處是否違法發照？檢調單位也將進行調查。

皇池溫泉會館年營業額上億元，號稱是北台灣最大的溫泉會館。（翻攝皇池溫泉御膳館官網）

針對違建指控，本刊致電、傳訊詢問皇池溫泉會館，員工表示主管不在，至截稿前未獲回應。台北市都發局表示，有關北投區皇池溫泉會館涉及拆後重建部分，經查業於114年10月查報處分在案，後續將掣函業主限期拆除改善，逾期未改善則由建管處訂期強制拆除。另對於皇池申設溫泉飯店一事，尚無核發相關建築執照。

市府複檢後，皇池又將廚房周邊的違建蓋回，繼續營業。（讀者提供）

