知名溫泉大違建1／皇池日賺300萬3間會館2間是違建 吹哨者：建管處「來看看」就走

皇池溫泉會館年營業額上億元，號稱是北台灣最大的溫泉會館。（翻攝皇池溫泉御膳館官網）

立冬後最強冷空氣上週來襲，北部最低溫降至12度，大批遊客來到位於台北市北投紗帽山溫泉區的皇池溫泉會館泡湯、吃飯，停車場一位難求，溫泉旺季每逢假日，會館周邊更擠得水洩不通，還需出動警力維持交通秩序。

不過，皇池的好生意看在前員工Ａ先生眼裡，卻不以為然，他出示大筆資料告訴本刊：「皇池號稱北台灣最大的溫泉會館，每到秋冬旺季，日營業額粗估達三百萬元，年營業額更是破億元，但很多人不知道，其實皇池是超過二十年的大型違建，而且無論如何檢舉，都屹立不搖，就算自行拆除部分違建，也總能很快蓋回，不免讓人懷疑有官商勾結的可能！」

廣告 廣告

皇池會館通過市政府複檢後，又將違建湯池頂棚重新蓋回，繼續營運。（讀者提供）

Ａ先生表示，皇池一共有三間包含餐廳在內的溫泉會館，不過，只有二館完全合法，一、三館幾乎都是違建，當地民眾多年來不斷向台北市政府檢舉，但業者關係很好，若被查報，主管機關都發局轄下的建管處來「看看」就沒事，業者頂多自行拆除部分違建，等複檢結案後，再把原本違規的設施重新蓋回，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安市長時代，都無法徹底解決違建的問題。

不滿台北市政府長期包庇皇池會館，有吹哨者今年直接向檢調單位告發，檢調約談數名都發局業務主管，市府才重新立案檢查，並在今年6月中，將皇池三館的違建全數拆除；8月中旬，再將一館的違建拆除。不過，建管處8月底複檢結案之後，皇池又將違規設備蓋回，並於9月分恢復營業，迎接秋冬的溫泉旺季。

皇池遭檢舉違建後，陸續將湯池的違規設施拆除，以應付市府的檢查。（讀者提供）

根據台北市政府都發局建管處的違建查報案件清冊顯示，皇池從1999到2024年，共有39件大大小小的違建案，案由標註「新違建」或「拆後重建新違建」，違建內容包含餐廳和溫泉池頂棚，各式鐵皮違建物、木造、竹造和金屬物件。去年8月6日，建管處也曾發函皇池，指三館違建面積為406平方公尺（約123坪），須限期拆除。

根據台北市政府的資料，皇池25年來，遭檢舉違建達39次。（讀者提供）

公文上還註明，若持續違規重建，可依建築法規處一年以下有期徒刑、拘役或併科三十萬元以下罰鍰，雖然如此，但業者根本不怕，依舊「拆了又蓋」，應付主管機關檢查。更離譜的是，建管處的空照圖顯示，皇池溫泉三館在1994年時，本來只是一片山坡地，業者為擴大營業，將山坡地搖身一變，成為蓋滿建物的溫泉會館，吸引無數遊客消費。

更多鏡週刊報導

知名溫泉大違建2／遭控年營業額上億漏開發票還拗員工 皇池負責人雄厚背景曝光

知名溫泉大違建3／情侶泡湯屢傳遭偷拍 皇池溫泉再爆超大違建回應了