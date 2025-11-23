知名溫泉大違建3／情侶泡湯屢傳遭偷拍 皇池溫泉再爆超大違建回應了

皇池負責人游騰在（圖）是中華民國溫泉觀光協會副理事長，很有影響力。（翻攝北市府官網）

知名的北投溫泉業者皇池遭爆大違建，吹哨者質疑25年來39次報拆卻屹立不搖，恐有官商勾結問題，於是向檢調檢舉告發。本刊調查，皇池曾發生多起爭議事件，但最令人震驚的，是2023年3月，一名綽號「GOGO哥」的林姓男子組成偷拍集團，以「Argos原創湯旅」為題，發表多部偷拍情侶泡湯的影片，並上傳惡名昭彰的色情網站「創意私房」牟利，其中17部影片的案發地點就在皇池會館，引發軒然大波，當時很多網友懷疑是皇池員工所為，質疑內部設施存有隱私漏洞，才會害消費者被偷拍。

直到檢警追查創意私房的虛擬貨幣金流，鎖定林男、將他逮捕，才確認主謀並非皇池員工，檢方事後將林起訴，並沒收79萬元犯罪所得，高等法院今年10月，依妨害祕密等罪，判處林6年10個月有期徒刑。

雖然重判，但偷拍歪風卻擋不住。去年底，一名高姓男子深夜在皇池溫泉會館泡湯，竟趁6名客人不注意，用毛巾遮掩手機鏡頭偷拍，卻當場被抓包，也讓皇池的偷拍事件再添一樁。

皇池在2023年間，發生多起情侶泡湯遭偷拍事件。圖非當事人。（翻攝皇池溫泉御膳館臉書）

吹哨者Ａ先生、Ｂ小姐指出，皇池雖已擁有三間溫泉會館，但並不滿足，目前正積極申請發展為溫泉旅館，據了解，都發局已核發建照，不過，皇池的基地屬於山坡地，有水土保持的疑慮，都發局評估是否確實？有無人謀不臧、違法發照等問題？檢調單位應深入追查，確保山林不被破壞。

皇池負責人游騰在（圖）是中華民國溫泉觀光協會副理事長，很有影響力。（翻攝北市府官網）

針對違建指控，本刊致電、傳訊詢問皇池溫泉會館，員工表示主管不在，至截稿前未獲回應。台北市都發局則表示，有關北投區皇池溫泉會館涉及拆後重建部分，經查業於114年10月查報處分在案，後續將掣函業主限期拆除改善，逾期未改善則由建管處訂期強制拆除。另對於皇池申設溫泉飯店一事，尚無核發相關建築執照。

