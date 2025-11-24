知名溫泉會館又爆黑料！違建39次、逃漏稅到偷拍風波...爆料者怒：檢舉多年毫無改善
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
時序進入冬季，泡湯行程重新成為熱門選擇。然而，《鏡週刊》近日接獲爆料指出，北投知名的皇池溫泉會館，其1館與3館「幾乎全是違章建築」。許多民眾多年來不斷向市府檢舉，但業者常在稽查前拆除部分設施、稽查後又迅速重建。爆料人士因不滿市府始終無法有效處理，才決定向檢調及媒體揭露此事。
以「北台灣最大溫泉會館」自居的皇池，25年來累計遭檢舉多達39次，拆了又建、建了又拆屢見不鮮。今年檢調接獲告發後，一度約談都發局官員，但市府複檢後仍結案，皇池不久便再次恢復原狀，讓檢舉人相當無奈。
不僅如此，一名離職員工也向《鏡週刊》爆料，指皇池長期存在逃漏稅疑慮，只要消費者未主動索取發票，業者便不會開立，不論泡湯、餐飲或套票皆如此。直到近年民眾多次反應後才略有改善。員工福利亦問題重重，例如今年8月因拆除違建而停工半個月，員工卻僅獲兩天薪資，淡季更被要求自行減班。台北市勞動局過去也多次接獲申訴，包括未投保勞健保、低報薪資、未給特休等狀況。
除了違建與勞資爭議，皇池過去更曾爆出多起醜聞。2011年，公平會接獲檢舉，指皇池與三家業者推出泡湯＋吃到飽團購方案，卻以「預約額滿」為由拒絕消費者，要求自行退費，最終遭裁罰5至10萬元。2015年，又因遭民眾檢舉排放盥洗廢水而被環保局開罰。更嚴重的是，去年3月與今年9月，館內陸續發生兩起偷拍事件，引發社會高度關注。
