娛樂中心/洪雨汝報導

日前一大早女星梁佑南頂著睡眼惺忪，風塵僕僕坐高鐵南下，只為參與合成百香果生產合作社於埔里大坪頂舉辦的「百香果益生菌新品發表暨農產推廣活動」，期間她以溫柔親切的形象在現場成功吸粉無數，成為現場最受矚目的標的物。

梁佑南表示，此行並非代言行為，只是單純想表達自己對農民與在地農業的支持。梁佑南同時略帶苦惱的說：「我對大坪頂百香果有多年的深厚情感，源於自結識研發達人李春振老師後，自此我每年都會收到李哥郵寄的頂級百香果，害我從此把嘴養刁了，都吃不慣其他不同品種的百香果。」她同時也分享自己對台灣農業在技能研發方面的敬佩，她強調希望能用行動支持這片土地、鼓勵認真耕作的果農朋友，所以才一早5點就起來梳化，就為了趕上9點的推廣活動。

廣告 廣告





知名演員梁佑南力挺果農！打工換果樂開懷！

右一：埔里百香果生產合作社-洪東岳理事主席、右二梁佑南、右四：李春振老師、右五：優秀果農洪順德、右六：南投縣政府鍾一榮科長







活動現場合成合作社除了介紹當季好吃又新鮮現採的百香果外，同時也發表了全新開發的「百香果益生菌」，以在地百香果為基底，融合健康機能概念，希望拓展百香果的新市場、新商機。梁佑南當下也很捧場的買了好幾盒，說要帶給閨蜜好友分享。





知名演員梁佑南力挺果農！打工換果樂開懷！

親和力十足的梁佑南還應果農之邀，走入果園體驗當農婦的採果辛勞，不一會就汗流浹背、花容失色的她說；這真的是實打實的體力活，一點都無法取巧偷懶。得知為了鞏固百香果的品質，果農們每季收成過後，都會採取焚枝作業，以確保蟲害不會影響果實生長，也就是說百香果農們每年都要休園將近半年，期間果農必需透過不斷接枝的勞動過程，才能在下一季種植出香味足、甜度高的極品百香果，梁佑南對果農的毅力堅持更是佩服敬重。而她兩小時打工所收到的“高薪”，是一大堆的有機農產品，讓她直呼這趟打工換“果”的豐盛工價太超值了。





知名演員梁佑南力挺果農！打工換果樂開懷！





合成百香果生產合作社則表示，梁佑南的到訪；為當天活動帶來極大的人氣熱潮，也提升了地方產業被報導的曝光度，「我們真的感受到梁佑南老師對農民的關心，以及她驚人的個人魅力，也謝謝李春振老師動用私人交情，為我們請來梁佑南這位大明星，讓我們的百香果被更多人看見、認同以及肯定。」合作社期望透過新品上市與本次活動，讓更多人愛上 「埔里大坪頂百香果」，並為在地農業注入新的活力與更高的產值。







原文出處：知名演員梁佑南力挺果農！打工換果樂開懷！

更多民視新聞報導

《好運來》普龍共舅舅身亡 陳家逵「下台一鞠躬」感性道別！再曝後續計畫

《好運來》忙碌早餐橋段登熱議 林鳳營優格成文琪救星

陳家逵《好運來》殺青了！拍撞車戲「一度失溫」狼狽花絮曝光

