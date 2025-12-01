知名漫畫家心臟驟停緊急送醫 家屬悲痛證實：變植物人

日本漫畫家高橋伸輔成了植物人。（圖／翻攝自X）





日本漫畫家高橋伸輔曾將天才拳擊手那須川天心的故事畫成漫畫《巔峰～那須川天心物語～》（テッペン～那須川天心物語～），深受粉絲喜愛，今（1）日他的家人卻悲痛發文，表示高橋在今年9月7日突然心肺停止緊急送醫，經過急救後雖然搶回一命，但腦部長時間缺氧導致受損，目前為植物人狀態，但家人並未放棄，始終抱持著他會恢復、再次精神滿滿地作畫的可能，持續尋找治療方法。

高橋伸輔的家人透過其官方社群發布聲明，內容指出伸輔在今年9月7日下午因心律不整導致心肺停止，儘管在送醫途中便持續以AED進行心肺復甦，但伸輔始終無法恢復正常心跳，送院搶救3天後，因大腦長時間缺氧，造成缺氧性腦病變，大腦部分區域受損，僅剩腦幹維持功能，最終成了植物人。目前伸輔已從加護病房轉入一般病房，但仍未脫離危險。

聲明中指出，伸輔現在已經能自主呼吸，雖然沒有意識，但仍努力地活著，謝謝一直以來支持他的人，無論以何種形式，伸輔都會繼續活下去，希望未來大家也能持續為他祈禱。

聲明強調，家人們並未放棄伸輔恢復意識，再次精神滿滿地作畫的可能，會持續尋找所有能做的治療、復健等，目前將由家人代為更新伸輔的社群，直到他本人能自行更新為止。



