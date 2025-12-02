知名漫畫家高橋伸輔「突發心肺停止」急送醫…家屬悲慟證實：變植物人

國際中心／綜合報導

日本漫畫家高橋伸輔創作的漫畫《テッペン～那須川天心物語～》，深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自IG @shinsuke0330）

日本漫畫家高橋伸輔因將天才拳擊手那須川天心的故事繪製成漫畫《テッペン～那須川天心物語～》（テッペン～那須川天心物語～），深受格鬥迷與漫畫迷喜愛。不過，其家屬卻在昨（1）日透過官方社群發布聲明，證實高橋於2025年9月7日因心律不整突發心肺停止，雖經緊急送醫與急救，但由於大腦長時間缺氧，導致腦部部分受損，目前為植物人狀態。

高橋的家人透過其官方社群發聲明，指出高橋伸輔於今年9月7日下午因心律不整導致心肺停止，即便緊急送醫且一路以AED進行心肺復甦，依舊無法恢復自主心跳，搶救3天後，醫療團隊判定他因大腦缺氧時間過長，出現缺氧性腦病變，大腦部分區域受損，僅有腦幹保留基本生命功能。目前高橋雖已從加護病房轉入一般病房，但整體狀況仍不樂觀。

日本漫畫家高橋伸輔被證實成植物人。（圖／翻攝自IG @shinsuke0330）

聲明指出，高橋伸輔雖然已能自主呼吸，但完全沒有意識反應，也無法與外界互動，但家屬們都認為他仍在努力「活著」，希望能有奇蹟降臨外，也懇請粉絲持續為他祈禱，盼望有一天他能甦醒、再度拿起畫筆，重新創作新作品。

聲明中也強調，家人們並未放棄任何可能改善其病況的方法，包括持續醫療治療與長期復健等。至於其官方社群帳號未來將由家屬代為維護，並持續更新高橋伸輔的病情，直至高橋能親自與讀者交流為止。他們希望透過公開現況，讓讀者與支持者能持續傳遞祝福。

