知名火鍋吃到飽收「單身稅」回應 引正反網友吵翻了

有些吃到飽餐飲業者會因顧客一人用餐，用不同的名義額外加收費用，近日知名火鍋吃到飽業者推出「抗漲應援團套餐」活動，有網友好奇於臉書詢問是否會收「單人稅」，小編回應強調，「為了維持餐點品質，單人用餐會加收100元」，這段回應被轉貼到吃到飽臉書社團，引起正反網友熱議。

知名火鍋吃到飽業者近日推出，部分店家的限定優惠活動，不過未提到是否會因單人用餐酌收其他費用，有網友好奇於該業者臉書粉專詢問，小編回應強調，「為了維持餐點品質，單人用餐會加收100元，謝謝您的理解與配合唷」。

這段回應後來被網友轉貼到臉書吃到飽社團，引起正反雙方熱議，不少網友不認同多收錢理由，「單身税真是奇葩的規定，有的2或3人坐4人桌可以，5人坐6人桌可以，為什麼1人坐2人桌要加錢」「不懂到底為什麼單人用餐要加收100，我覺得是變相讓你不要來單人用餐吧」「這藉口⋯你還不如直接說是單人稅咧⋯」。

不過也是有不少人覺得多收費合理，「單人稅對這種店來說不是很正常嗎？他又沒小鍋子給你用，鍋底的豆腐鴨血份量也不好減少，所以多收100元」「就跟一堆自助式結果還要收服務費10% 一樣」「就單純一桌可以賺兩人的錢或更多，為何只賺一人的錢」「因為老闆看著四人座的桌子你一人座，心在滴血還要微笑服務你~」。

