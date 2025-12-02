「知名牛排館」一次關3間分店！老闆曝熄燈原因 只營業到明年1月中

生活中心／朱祖儀報導

不少人想吃牛排，會選擇到「傑克兄弟牛排館」，目前店家在全台北中南共有3間分店，不過日前傳出，3間分店都將結束營業的消息，讓不少老饕急忙到粉專詢問，沒想到店家真的出面證實，因為老闆覺得開餐廳太多麻煩事，預計在明年1月18日結束營業。

傑克兄弟牛排館是由有「美式餐飲教父」之稱的胡家濠所創立，主打店內採用USDA CHOICE或PRIME等級新鮮美國冷藏牛肉的專業牛排館，不僅提供各式排餐，還有開胃菜、燉飯、義大利麵、漢堡等美食，是許多人約會或聚餐的好選擇。

傑克兄弟牛排館宣布明年1月中歇業。（圖／翻攝自傑克兄弟牛排館臺北信義店粉專）

但近來傳出即將歇業的消息，傑克兄弟牛排館粉專面對粉絲提問，也回應「老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了想休息了」，全台所有分店將於1月中結束營業。

不少網友看到消息哀號，「太可惜了」、「我覺得做得很好啊」、「怎麼辦，以後吃不到了！」眾人也紛紛提問，餐廳結束營業的確切時間是否出爐，粉專回應，預計1月18日是最後營業時間。

事實上，傑克兄弟牛排館2016年在竹北首間店，當時反響非常好，隔年就在高雄、台中開2間分店，信義店2019年開幕。不過竹北店撐了5年，在2021年黯然宣布歇業，當時有許多粉絲感到惋惜，「不要啊！！你是我們家的家庭餐廳啊」、「在竹北吃牛排只會想去你們的店」，甚至呼籲傑克兄弟牛排館到新竹市開店，可惜現在剩下的3間店也準備熄燈。

