知名牡蠣拉麵爆食安爭議！ 客控叉燒肉「沒熟」

台北知名的牡蠣拉麵爆出食安爭議，民眾指控叉燒肉紅紅的，疑似沒有熟。（圖／東森新聞）





台北知名的牡蠣拉麵爆出食安爭議，民眾指控叉燒肉紅紅的，疑似沒有熟！對此，業者說叉燒肉都有先舒肥過，肉會比較紅，是肌紅蛋白的沉積，可以食用。如果客人有疑慮，通常會幫他換一碗拉麵，當天同仁不熟悉流程，才會引發誤會。

在 Threads 查看

將拉麵瀝乾，丟入熬煮多時的濃高湯，擺上舒肥叉燒、糖心蛋，還有大顆牡蠣，經典的濃厚牡蠣拉麵端上桌，超濃鮮味、Q彈麵條，冬天來一碗實在好享受，但卻有人吃到氣噗噗，發現叉燒肉疑似沒有熟。粉色叉燒肉浸泡在湯汁中，但肉片邊緣竟然有一塊紅紅的，客人質疑肉片是生的，控訴向店家反應後，對方卻說可以生吃。

廣告 廣告

被指控這間拉麵店在台北名氣相當高，招牌就是牡蠣湯底，每到假日總是大排長龍。這次爆發生肉疑雲，店家也現身說明，絕對不會把沒熟的肉端上桌。遭控拉麵店店長莊先生：「生肉大家都看過，有點像果凍或是蒟蒻，因為旁邊有筋膜、結締組織、肌紅蛋白的沉積，所以它看起來會比旁邊再更紅，但它其實是可食用。」

業者分享，正常的烹調流程會先將叉燒肉低溫舒肥，以65度蒸5個小時，再分切出餐，如此一來肉質就會相當鮮嫩。實際點了一碗，肉片顏色均勻，並沒有出現肌紅蛋白沉積的現象，但業者坦言，這個狀況其實很常見。遭控拉麵店店長莊先生：「之前我有遇過，客人說欸這個是粉色的，這是可以吃嗎？因為他們對這個不熟，他知道我們的烹調過程，但他覺得有疑慮，好，那我們就直接換。」

業者致歉，以正常流程來說，若客人有疑慮都會直接換一碗，當時同仁不太熟悉作業流程，只向對方說明了烹調方式，日後會加強教育訓練。而台北衛生局也表示，目前還沒有接獲民眾陳情，但會派員前往稽查，如果真的有衛生缺失，會讓業者限期改善。知名拉麵店爆出食安爭議，業者承諾會加強出餐品質，避免爭議再度發生。

更多東森新聞報導

壽司店搶「暖」商機！人參雞湯拉麵PK秋蟹壽司

日本餐廳不能共食？曾有台人踩雷 達人揭潛規則

青森57歲男把熊當玩具摔 滿臉血備料煮拉麵

