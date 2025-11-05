知名球星「鼻孔插充電線」騙千萬醫療費 判決出爐！法官：名譽永不復返

愛爾蘭前曲棍球運動員丹尼斯．約瑟夫．凱裡（Denis Joseph Carey）8年間謊稱罹患癌症詐騙親友34.5萬英鎊。圖／翻攝自X

愛爾蘭前曲棍球運動員丹尼斯．約瑟夫．凱裡（Denis Joseph Carey）一直是受尊敬的運動員之一，然而日前遭爆其自2014年自2022年間謊稱罹癌，更以「鼻孔插iPhone充電線」照片向親友騙取34.5萬英鎊（約新台幣1390萬元）；如今判決出爐，法官稱他的名譽「可能永遠無法恢復」。

根據外媒報導，愛爾蘭前曲棍球運動員丹尼斯．約瑟夫．凱裡（Denis Joseph Carey）過去以「iPhone鼻孔插充電線」照片稱自己患有癌症，向親友騙取34.5萬英鎊（約新台幣1390萬元），今年7月他也坦承10項相刑責。

曾在聖基蘭學院接受教育進入郡青年隊，18歲就贏得全愛爾蘭少年組冠軍、共奪得了5次全愛爾蘭高級組冠軍、被評為年度最佳投手成為全愛爾蘭場上焦點的凱裡，卻因為自己的行為導致形象腐蝕般地摧毀。

3日法官表示，凱裡被判處5年半監禁，而這些罪名足以受到「公眾的憎惡和嘲笑」，認為他的名譽「可能永遠無法恢復」；法官指出，此案與典型的詐騙案不同，典型案例通常會利用人們的貪婪進行詐騙，凱裡則是利用的是人們善良的本性與自身名聲行騙，令人遺憾。



