知名男星淡出演藝圈 驚傳嫖妓遭逮！「最慘下場」曝光了

娛樂中心／綜合報導

好萊塢演員丹尼爾史登（Daniel Stern）以電影《小鬼當家》「黏盜賊」馬夫（Marv）一角走紅，近日卻驚傳捲入性醜聞，涉嫌在飯店招攬性交易。據了解，若丹尼爾史登被定罪，最高恐面臨6個月徒刑或1000美元（約3.1萬元新台幣）罰金。

根據《TMZ》報導，68歲丹尼爾史登12月10日在加州卡馬里歐一家飯店被警方開單，不過因為性交易在當地屬於輕罪，丹尼爾史登並沒有被逮補。對此，丹尼爾史登本人與經紀團隊尚未針對此事發表相關聲明。

廣告 廣告

丹尼爾史登恐面臨6個月刑期。（圖／翻攝自IG＠realdanielstern）

丹尼爾史登去年10月因突發狀況緊急住院，一度令粉絲擔心，不過他已順利出院，友人也表示他的恢復狀況良好。另一方面，丹尼爾史登近年幾乎淡出演藝圈，甚至搬到文圖拉郡的牧場生活，專注於畜牧與雕塑創作，他也曾公開表示自己對藝術的熱情早已超越演戲。

更多三立新聞網報導

本土演員夫妻撞死人！當事人「生不如死」首發聲致歉 最新現況曝光

于朦朧翻版？本土男星赴中險被硬上 遭男高層灌醉帶回飯店

趙學煌辭世！梁修身接噩耗「崩潰顫抖」…淚憶：最偉大是他的太太

「股票慘賠20萬」徹底醒悟！八點檔女星創業當老闆 開店力拚被動收入

