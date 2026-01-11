知名男星淡出演藝圈 驚傳嫖妓遭逮！「最慘下場」曝光了
娛樂中心／綜合報導
好萊塢演員丹尼爾史登（Daniel Stern）以電影《小鬼當家》「黏盜賊」馬夫（Marv）一角走紅，近日卻驚傳捲入性醜聞，涉嫌在飯店招攬性交易。據了解，若丹尼爾史登被定罪，最高恐面臨6個月徒刑或1000美元（約3.1萬元新台幣）罰金。
根據《TMZ》報導，68歲丹尼爾史登12月10日在加州卡馬里歐一家飯店被警方開單，不過因為性交易在當地屬於輕罪，丹尼爾史登並沒有被逮補。對此，丹尼爾史登本人與經紀團隊尚未針對此事發表相關聲明。
丹尼爾史登去年10月因突發狀況緊急住院，一度令粉絲擔心，不過他已順利出院，友人也表示他的恢復狀況良好。另一方面，丹尼爾史登近年幾乎淡出演藝圈，甚至搬到文圖拉郡的牧場生活，專注於畜牧與雕塑創作，他也曾公開表示自己對藝術的熱情早已超越演戲。
