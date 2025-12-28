知名男模爆性侵／上節目曾爆對小S性騷疑雲 鮮肉男模遭控性侵女大生

新生代男模張越河IG追蹤數超過2萬，在網路上頗具人氣。（翻攝張越河IG）

新生代男模張越河今年初跟藝人小S在節目上演情境劇，卻發生襲胸、摳私密處的爭議，被當成節目效果，登上新聞版面。不過，本刊最近接獲爆料，指張越河其實就是色狼，還把女大生騙回家、逼對方幫他口交，並指姦得逞；女大生提告後，他認錯、道歉，女大生一度想要原諒，但後來得知他是慣犯，打消和解念頭，沒想到張赴警局接受偵訊時，又改口謊稱雙方合意，讓女大生氣到在網路上發文，要惡狼付出代價！

今年一月，25歲的張越河受邀到電視節目《小姐不熙娣》當來賓，並與主持人小S演情境劇，但他扶小S時失手，變成襲胸的尷尬場面，小S還當場大喊：「最後還摳我屁眼！我覺得被羞辱到了！」此事登上新聞版面，當時外界以為是節目效果，但本刊最近接獲爆料，指張越河經常藉機吃女生豆腐，甚至有女生被他硬上、性侵。

女大生A小姐表示，她今年9月透過IG認識張越河，後來替攝影師朋友牽線請張當模特兒，雙方在10月4日第一次碰面。張越河當天開車並邀她搭便車，張沒有任何踰矩行為，讓她很快卸下心防。

結束拍攝後，張越河載A小姐到捷運站，後來，他告訴A小姐收工後有些疲倦，且晚點還得趕到信義區工作，所以想先帶她回家、休息片刻，再載她到捷運站搭車。A小姐擔心耽誤張的行程，不好意思拒絕，只好勉強答應。

張越河跟藝人小S演情境劇，結果發生襲胸、摳私密處等爭議。（翻攝小姐不熙娣YouTube）

張越河住在一間出租套房，二人進入房間後，張示意她可以坐在床上休息，後來，張突然將她撲倒一陣強吻，讓她當場愣住。A小姐不斷反抗，但張越河不理，後來指侵得逞。完事以後，張抱著她倒頭就睡，A小姐驚魂未定，不知該如何是好。

「我擔心他清醒後對我動粗，只好被動等他睡醒，準備出門上班，才得以脫身。」A小姐表示，張越河睡醒後好像什麼事都沒有發生。直到返家後，她的腦袋才重新開機，想到自己遭性侵，至今仍非常痛苦不安。

張越河犯案後認錯道歉，但到警局做筆錄時，卻改口否認性侵。（讀者提供）

遭張越河性侵後，A小姐到醫院驗傷，並向警方報案。（讀者提供）

A小姐氣憤地說，張越河犯案後認錯道歉，到警察局做筆錄時又改口、否認性侵，謊稱雙方合意，毫無悔意。為了討回公道，A小姐已把張認錯的錄音檔、對話截圖交給警方，也強調絕不和解，一定要讓惡狼付出代價。

針對指控，本刊傳送訊息、電子郵件聯絡張越河，截稿前未獲回應。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

