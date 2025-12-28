知名男模爆性侵3／男模性騷霸凌黑歷史一籮筐 她PO網控訴驚見多人受害
「他就是把我當成一次性的洩欲工具！」A小姐說，張越河的風評很差，今年9月，就有網友發文指控他欠錢不還，底下有女網友留言，稱被張當作工具人，不但要接他下班，還得幫叫外送、準備宵夜、陪上床，更離譜的是，張隔天還跟女網友的友人發生性關係，張擔心事情鬧大，後來趕緊還錢了事。
為了提醒女生們小心，A小姐在Threads上發文，結果釣出不少受害女子，指控張越河利用長相優勢，吃女生豆腐、性騷、性侵；就連張的前女友也提醒A小姐要注意，因為她曾在張的手機裡看到很多他跟不同女生的性愛影片，有女生發現後要求刪除，張假裝答應，事後卻沒刪，行徑十分惡劣！
除了女生指控張越河性騷、性侵，還有男生出面控訴他霸凌。張的同學B先生表示，張在彰化讀國中時揪眾搞霸凌，他是受害者之一，當時飽受壓力，天天以淚洗面、不敢上學。B先生說，張不但拿棒球丟同學的頭，還指使身邊的跟班發文，說看到女同學的乳溝，結果女同學的家長到校抗議，甚至打算提告，差點害張的跟班吃上性騷擾官司。
A小姐氣憤地說，張越河惡劣的行徑帶給很多人痛苦和不安，他事後總假裝道歉，又一直重蹈覆轍，根本是惡質慣犯，以她的案例，張犯案後認錯道歉，到警察局做筆錄時又改口、否認性侵，謊稱雙方合意，毫無悔意。為了討回公道，A小姐已把張認錯的錄音檔、對話截圖交給警方，也強調絕不和解，一定要讓惡狼付出代價。
針對指控，本刊傳送IG訊息、電子郵件聯絡張越河，截稿前未獲回應。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
知名男模爆性侵／上節目曾爆對小S性騷疑雲 鮮肉男模遭控性侵女大生
知名男模爆性侵1／初次見面就聊色 「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上
