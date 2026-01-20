知名盜版漫畫網Bato永久關閉！網惋惜絕版作品資源正版也找不到

最近幾天，知名的盜版漫畫資源網站 Bato 突然無法連上，該網站的 Discord 公告證實，確認網站與現有的 Discord 伺服器將永久停止運作，並且不會再回歸。管理員在聲明中坦言「Bato 必須離開了」，主要原因是為了避免團隊成員因長期以來的版權爭議而面臨法律訴訟，證實了該老牌漫畫資源站的終結。

許多老漫畫，想要找到正版、甚至是其他語言翻譯都十分困難。（示意圖，圖源：Getty Images）

為了切割相關法律責任，目前的 Discord 頻道將在公告發出後的 3 天內徹底刪除。管理員表示雖然會建立一個全新的伺服器，但強調新群組和舊 Bato 完全無關，並嚴厲禁止使用者在新群組內張貼任何非法來源連結或相關討論。Bato 希望通過此舉保護現有工作人員，避免他們捲入後續可能發生的法律糾紛。

消息傳出後立刻引起大量歐美網友哀號，許多資深讀者表示最讓人惋惜的並不是失去免費資源，而是 Bato 站上保存了大量絕版、冷門或年代久遠的老漫畫資源。網友指出，這些資源中有許多是目前正版管道也無法買到的孤本，或者是早年翻譯者留下一些珍貴檔案。隨著網站關閉，這些難以尋覓的漫畫內容也將隨之消失，讓許多愛好者感嘆是一個時代的終結。