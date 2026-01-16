知名私校倒閉！廢棄校園淪鬼城「跳樓拍賣」仍乏人問津

高雄私立學校「和春技術學院」退場2年校地仍無人接手。（圖／翻攝自台灣金服官網）





高雄私立學校「和春技術學院」是《私立學校退場條例》上路後，首所正式退場的私立大專校院，早在2023年5月即已停辦。不過校方留下的校地與建物至今仍無人接手。台灣金融資產服務公司近期再度啟動標售作業，釋出校地與建物，開標價格一口氣調降1.12億元，最新底價降至4.82億元。

多位名人都是校友

和春技術學院創校有34年歷史，過去曾是高雄地區頗具知名度的學府之一，培育出不少藝文人才。如知名女演員邵雨薇，在出道前就讀應用英語系，當年還因亮眼外型被封為「新崛江之花」；實力派歌手梁文音同樣也是該校的傑出校友。

校產標售價格暴跌

台灣金融資產服務公司最新公告指出，位於高雄旗山區、面積約3萬坪的校區，預計於2026年1月28日再次推出標售。此次開標底價訂為4.8267億元，與2025年9月的開價5.95億相比，短短4個月內大幅下修。官網公布的現場照片可見，校園內多棟建築外觀斑駁老舊，牆面褪色，周邊雜草叢生，整體呈現荒廢景象，昔日校園榮景不再，令人不勝唏噓。

專家揭賣不掉關鍵

根據《NOWnews》報導，此次標售標的涵蓋鼓山段106地號等共10筆土地，總面積約3萬0278坪，建物則共有11棟，整體樓地板面積相當可觀。對此，寬頻房訊發言人徐華辰指出，儘管此次開價大跳水，但相關土地若欲變更使用分區，仍須符合嚴格的水土保持法規，建蔽率與容積率也需重新評估，加上公告現值每平方公尺僅約200元，開發效益受限；再考量基地位處偏遠郊區，整體吸引力不足，成功標出的機率並不高。

更多東森新聞報導

73年老牌學校退場！活化為高捷開發及醫學院預定地

又一學校退場！蘭陽技術學院「一班剩一人」 將協助學生轉校

2026最佳大學品牌力曝光 中原大學躍私校第一

