知名科技公司啟動雲端.資安雙引擎策略 協助企業強化防護
民視新聞／綜合報導
科技快速進步，資安威脅也升高。知名科技公司今（28）日宣布，啟動雲端與資安雙引擎策略，導入國際級資安產品，並推出專業認證課程，協助企業強化防護。
舞龍舞獅熱鬧開場，台上剪綵儀式完成後，眾人齊聚合照，現場氣氛喜慶熱烈。隨著資安議題日益受到重視，科技公司攜手打造完整資安生態鏈，導入國際資安產品、進行在地化安裝和測試，並推出專業認證課程，協助企業強化防護，推動台灣產業再升級。
原文出處：知名科技公司啟動雲端、資安雙引擎策略 協助企業強化防護
