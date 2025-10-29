知名科技公司啟動雲端、資安雙引擎策略 協助企業強化防護

三商壽搶親案重訊公告亂了套，落榜的「男二」中信金已公告二次、而新郎男一「玉山金」則是在27日股價大跌後才公告、新娘「三商壽」更是28日才公告。證期局28日指出，玉山金若有得標可能尚有程序在進行中，在投標當日可能不確定會不會得標、得標後最終價格多少，「要確認金額」後才起算，因此在27日公告。

中時財經即時 ・ 1 天前