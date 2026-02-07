知名科技總監被綠！妻出軌小王到懷孕 「全家族突收到性愛片」崩潰提告求償200萬

台北一名科技公司總監人妻被小王出賣不倫戀情。示意圖。（翻攝自pexels）

台北一名科技公司總監人妻阿玟（化名），網路交友結識小王，進而發展不倫戀情，其間人妻還意外懷孕，不過2人分手後，小王竟將交往時偷拍的性愛片傳給阿玟丈夫、父母等眾親友，壤人夫憤而提告刑事與民事求償200萬元。

根據判決書指出，科技公司總監已婚人妻阿玟，在網路社群臉書結識小王，2人於2020年10月開始交往，期間阿玟還一度懷孕，怎料，不倫戀2年後，小王元配得知後氣得打電話告知，而阿玟老公得知自己遭綠帽後，身心受到打擊，卻沒想到老婆跟小王分手後，小王又將昔日愛愛過程拍下，並將影片寄給阿玟父母、姐姐、姊夫、丈夫和大姑，阿玟丈夫收到影片後，忍無可忍，對小王提告。刑事部分小王因而被判1年5月徒刑確定，民事上人夫再求償2百萬元。

全案審理時，小王辯稱與阿玟是在車友聚會結識，指阿玟與丈夫於2021年間因未有性行為，所以同年7月間阿玟懷孕，丈夫才得知妻子婚外情，且阿玟同年月7月底於通訊軟體上表示，「我已經跟他說我出軌了」「他剛剛一直詛咒你」，人夫早得知妻子出軌，卻直到2024年12月13日始才提告，已超過時效。

不過法官檢視2人對話，發現阿玟根本未與丈夫攤牌出軌，只是發現自己被小王偷拍裸照，且打算寄性愛光碟給丈夫，才對小王謊稱已告知丈夫自己出軌，加上阿玟坦言「自導自演」，因此無法因這段訊息，就證明丈夫當時知道妻子出軌，且小王與阿玟交往上床多次，法官認定已侵害配偶權，最終審酌人夫在科技公司擔任總監，年收入約220至250萬元，小王則在工程公司任職，月薪約5萬等情，判小王侵害配偶權要賠人夫40萬元。全案可上訴

