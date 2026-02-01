知名童星加入極端宗教「自稱激進分子」 隱居還禁止小孩上學：培養成極端分子

曾在1994年電影《一窩小屁蛋》（The Little Rascals）中飾演Alfalfa而走紅的前童星巴格・霍爾（Bug Hall），近年徹底遠離好萊塢。（圖／翻攝自X）

曾在1994年電影《一窩小屁蛋》（The Little Rascals）中飾演Alfalfa而走紅的前童星巴格・霍爾（Bug Hall），近年徹底遠離好萊塢，與妻子及五名子女在美國阿肯色州鄉間過著與世隔絕、近乎「離網」的簡樸生活。他近日接受《每日郵報》專訪，首度完整公開自己「發誓過清貧生活」的原因與現況。

現年40歲、原名布蘭登・羅文（Brandon Rowan）的霍爾表示，他在2020年6月於德州探望父母期間，因涉嫌吸入壓縮空氣除塵罐而被捕，這起事件成為他人生的轉捩點。根據《人物》雜誌取得的監獄紀錄，霍爾當時被控輕罪持有違禁品，但他本人聲稱並未遭正式起訴，相關單位亦未能查到定罪紀錄。

霍爾透露，自己早在被捕前已戒酒15年，但在好萊塢「高能量、充滿誘惑」的環境中曾多次復吸，卻未受到足夠重視。這次事件讓他重新審視人生方向，最終決定退出娛樂圈，並皈依天主教，形容自己如今是「激進的天主教極端分子」與「中世紀道德家」，「我不想再從事那些我認為毫無意義、只為娛樂或分散人們注意力的工作，那樣的生活不斷操縱他人，也操縱我自己。」

捐出積蓄移居鄉間

霍爾與妻子吉爾（Jill DeGroff）結婚八年，育有四名女兒與一名兒子。夫妻倆已立下清貧誓言，捐出幾乎所有財產與積蓄，致力於「盡可能不依賴收入」的生活方式。目前一家七口居住在露營車內，定居於阿肯色州山景鎮（Mountain View）附近一塊約80英畝的土地上。

霍爾表示，未來將在該地親手建造一棟石材與木結構的住宅，並計畫設置獨立的水力發電系統、管道與供電設備，達成完全離網生活。他透露，自己每年繳納的房產稅不到300美元，並擁有一輛「沒有晶片、可以自己修理」的舊型汽車。若家中出現經濟需求，他坦言會偶爾接零工或兼職工作補貼，但不再追求穩定收入。

自學教育拒絕主流體制

霍爾與妻子選擇在家教育孩子，並計畫「強烈勸阻」他們就讀傳統學校或上大學，認為現行教育體制「空洞而無意義」。他更直言，正把孩子培養成「極端分子」。不過霍爾的部分言行也引發爭議，他曾在社群平台X（前Twitter）上稱呼最小的兒子為「繼承人」，並將女兒們稱為「洗碗工」，相關言論在2025年9月引起外界批評。

儘管如此，霍爾仍不時透過手機在X上分享家庭生活點滴，包括孩子赤腳在戶外玩耍、節日慶祝、自然漫步，以及親子共同進行勞動的畫面。他澄清，自己沒有電腦與電視，但仍保留一支手機作為對外聯繫工具。

不後悔離開好萊塢

在2025年4月發布的YouTube影片《進入未知領域》中，霍爾坦言，離開演藝圈並非因為不再熱愛表演，「諷刺的是，我真的非常熱愛電影、電視和說故事的過程，甚至比很多人都熱愛，但我已不再認為那樣的事業與我的信仰相符。」



