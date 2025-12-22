知名童星21年後淪遊民！街頭落魄畫面瘋傳 粉絲心碎

泰勒蔡斯曾是童星，如今變成遊民。（翻攝IBDb、TikTok）

曾出演尼克國際兒童頻道（Nickelodeon）熱門影集《耐德的校園生存指南》（Ned’s Declassified School Survival Guide）的美國演員泰勒蔡斯（Tylor Chase），近日被發現淪為遊民，在加州河濱市流落街頭，影片在網路上瘋傳，引來大批網友不捨。

粉絲曾發起募款 被母親拒絕原因曝光

根據《紐約郵報》報導，相關影片最早於9月曝光，可見現在36歲的蔡斯衣衫不整、神情恍惚地坐在街頭。拍攝者認出他曾是童星，但誤認他演出迪士尼頻道節目，蔡斯澄清，自己以前是拍尼克兒童頻道的《耐德的校園生存指南》，隨後報上姓名，證實身分。

蔡斯曾在2004年至2007年間，在《耐德的校園生存指南》中飾演性格外向的學生馬丁奎爾利（Martin Qwerly），當年他以誇張演技和活潑形象，深受觀眾喜愛。如今流落街頭，令許多影迷震驚。

影片曝光後，網友在社群平台X上留言：「我心碎了」「看了好難過」「好萊塢真的很病態」。也有不少人批評拍攝者，「如果不是為了幫助他，為何要拍攝」「怎麼能在他最脆弱的時候錄影？他可能根本不想被這樣公開。」

根據報導，有粉絲曾發起募款活動，希望幫助蔡斯重回正軌，但該頁面不久後被他的母親關閉。她當時表示：「泰勒需要的是醫療協助，不是金錢。他拒絕接受治療。我給過他好幾支手機，但他幾天內就弄丟了。他無法自行管理藥物開銷。」

蔡斯流落街頭的影片在網路上瘋傳。（翻攝TikTok）

蔡斯曾在《耐德的校園生存指南》中飾演「馬丁奎爾利」。（翻攝Nickelodeon）

網轟拍攝者冷血 同劇演員也看不下去

蔡斯的幾位舊同事也在Podcast節目《耐德的Podcast生存指南》（Ned’s Declassified Podcast Survival Guide）中談及此事。影集主演戴文沃克海瑟（Devon Werkheiser）、琳德塞肖（Lindsey Shaw）、丹尼爾柯提斯李（Daniel Curtis Lee）紛紛表達關切。

柯提斯李表示：「我看到影片時很生氣，因為在別人最艱難的時候，拿相機對著他，實在不妥。後來我又轉為自責，覺得自己很無力。」曾與毒癮搏鬥的肖則坦言：「我曾經也是那樣的人。」3名演員都承諾，會盡力協助蔡斯走上康復之路，但也強調目前不是讓他參與Podcast的時機。沃克海瑟說：「現在他最需要的不是上節目，而是真正的幫助和轉變。」

