知名童星25年後變遊民！驚人現況曝光。圖／翻自《每日郵報》

曾經在2000年代於美國紅極一時的童星查斯（Tylor Chase），近日被人拍到近況，發現他竟然遊走在加州洛杉磯街頭上，成了遊民。影像曝光後讓許多網友感到震驚，過去和他一起拍攝的童星們，看到查斯的現狀後，也紛紛表達「震驚」與「想要幫助」的意願。

查斯在2000年成為情境喜劇影集《耐德的中學校園生存手冊》（Ned's Declassified School Survival Guide）的主演童星之一，當時也讓他聲名大噪。該劇集在2007年收播，查斯在2009年後也逐漸淡出螢光幕，不過最近有粉絲在洛杉磯街頭發現查斯，更發現他似乎成了遊民。

廣告 廣告

有粉絲拍到查德變成遊民。圖／翻自《每日郵報》

這位女粉絲的影片中可見，他在路上認出查斯，現在的查斯已經36歲。不過查斯全身相當骯髒、披頭散髮，隨後女粉絲問他：「你是不是演過迪士尼頻道的戲？」查斯也沒有否認，還直接說出《耐德》這部劇集，承認自己就是當年的那位童星。

不過這段影片，隨即被許多網友轉傳，更讓當年多位合作的童星看到。其中一位當年童星李丹尼爾（Daniel Curtis Lee）就相當感嘆，甚至憤怒地說：「為什麼要在別人艱難的時候拍他？」李說，他看到這段影片的時候，第一時間還不敢相信，但後來發現是真實狀況後，也讓他相當沮喪。他現在最想做的，就是一定會找時間去探望他，給他幫助與鼓勵，也相信查斯一定會度過難關。

其他共演童星包括肖恩（Lindsey Shaw）、韋克海瑟（Devon Werkheiser）等人，也都表示願意幫助查斯，「雖然我們能做的並不多，但很想去和他說說話，好好安慰他」、「我們真的很想念查斯」。



回到原文

更多鏡報報導

福原愛宣布再婚懷孕 對象就是「橫濱男」

海上筏艇「後浪推前浪」太刺激 女生愛到大叫啊啊啊！警察忍不住了

41J肉聲／中共小粉紅在東京機場瘋喊「台灣屬於中國」 對台客大罵：搞清楚再出國