知名精神科醫師李光輝入監服刑前過世...前法官王炳梁告誹謗北院依法判不受理

知名精神科醫師李光輝過去因公司涉經營糾紛，與高院刑事庭前庭長王炳梁的姪子王伯綸捲入訴訟，自認不該被起訴，加上審理期間更換法官，令其質疑王炳梁利用法界人脈操作官司。李光輝更多次於開庭指控王炳梁涉及他案、透過權利影響司法，對此王炳梁憤而提告。而台北地方法院日前開庭證實因李光輝已過世，判決公訴不受理。

李光輝因常上電視發表專業意見，獲得大量曝光，成為知名精神科醫師，不過其在創立光輝生命醫學公司後，於2020年與接替董事長職位的詹姓女子產生經營權糾紛，該女子的丈夫王伯綸也牽連其中，後續更爆出偽造文書等訴訟。

由於王伯綸是高院刑事庭前庭長王炳梁的姪子，加上李光輝自認不該被起訴、案件審理時被更換法官相當異常，因而懷疑是王炳梁暗中替王伯綸操盤；對此，李光輝也在數度當庭指控王炳梁涉及「翁茂鍾」案，稱其利用其他法官的把柄，控制相關案件。



後續，王炳梁也提告回擊李光輝的指控，其中一次言行也被判賠王炳梁精神撫慰15萬元；而北院日前審理其他案件時，發現李光輝已於5日過世，因此依法判決公訴不受理。



李光輝2019年間聲稱對1位癌患提供NK免疫療法，卻注射生理食鹽水唬弄，直到患者病逝才被揭發，並於去年底被依詐欺取財罪判刑1年6月定讞，但尚未入監即過世。

(圖片來源：三立新聞網)

