知名經紀人吳權浩癌逝 孫德榮吐遺憾心聲：以為他能度過

知名經紀人吳權浩（Simon）14日因胰臟癌離世，享年52歲。他與孫德榮共事多年，曾經帶過5566、K ONE等藝人，今（27）日在台北市懷愛館景行樓一樓至忠一廳舉行告別式，不少藝人好友也現身送他最後一程。

談到吳權浩，孫德榮直呼對方負責盡職，「第2個孫總，我交代的事情使命必達。」一旁的小刀也回憶，「Simon哥那時候帶著我們56東征西討，大家感情很好，他真的很負責任為了藝人，是拼命三郎型的使命必達，今天他任務完成了。」

孫德榮感嘆，「我本來以為他度過了那一關，有好轉，而且好了非常多，我那時候有幫他查，胰臟癌只有5%存活率，我覺得他就是那5%，沒有想到後來是這樣。」小刀則表示，「希望Simon哥在天上能夠依然帥氣，開開心心不要有病痛。」



