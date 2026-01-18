知名經紀人吳權浩胰臟癌病逝！3年前身體發黃以為是肝病
曾參演《MVP情人》、擔任5566等藝人經紀人的吳權浩，因胰臟癌病逝。王牌經紀人孫德榮日前透露吳權浩3年前身體突然發黃，起初以為是肝臟出問題，就醫後才確診胰臟癌，儘管積極開刀、化療，最終仍不敵病魔離世。
胰臟癌被稱為「癌王」，近年奪走多位名人性命，包括日籍藝人佐藤麻衣的父親、知名體育主播傅達仁、資深演員巴戈、李麗鳳、香奈兒創意總監卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)、中研院前院長李遠哲夫人吳錦麗，以及前駐泰國代表李應元等人，都因胰臟癌辭世。
禾馨民權健康管理診所院長林相宏提醒，胰臟癌有腹痛腹脹、腰背痛、噁心想吐三大症狀。許多患者因腰背不適誤以為是骨科問題，拖延就醫時機。他強調，胰臟位於後腹腔且緊貼脊椎中線，病灶容易產生放射性腰背不適，初期可能僅感覺悶悶的，常被誤認為肌肉痠痛或腸胃問題。
嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦指出，胰臟藏在後腹腔深處，超音波檢查時常被肝臟遮蔽，導致早期診斷困難。統計顯示，約七成患者早期毫無症狀，等到出現疼痛、黃疸、食慾不振或體重驟降，腫瘤多已進展到中後期，約八成確診時已失去手術機會。
李思錦表示，胰臟癌發生率在台灣、美國及歐美各國都快速攀升，且有年輕化趨勢。危險因子包括抽菸、糖尿病、遺傳史及飲食習慣。培根、火腿等加工肉品與大量紅肉攝取，在癌症研究中都被列為負面因子，肥胖也是潛在風險。
根據台灣癌症防治網資料，飲酒習慣直接影響死亡風險，每天飲酒超過3次會顯著提高胰臟癌死亡率，烈酒更會使罹癌機率增加32%。女性雖然罹患率通常較低，但若每日飲用烈酒4次以上，風險同樣飆升。
基隆長庚醫院肝炎研究中心主任錢政弘指出，以長壽著稱的日本，胰臟癌死亡人數卻高居女性第3名、男性第4名。他分析，這可能與日本盛行的甜食及伴手禮文化相關。胰臟負責分泌胰島素調控血糖，過量甜食會加重負擔，提高癌變風險。中研院研究發現，空腹血糖每上升10單位，胰臟癌發生率就增加14%。
林相宏強調，糖尿病患者需特別警覺。研究顯示，胰臟癌確診前3年，患者可能已出現血糖異常。50歲後新診斷糖尿病者，若伴隨體重下降或消化不良，未來3年內罹患胰臟癌的機率約1%，是一般人的8倍。醫師建議，有遺傳史、糖尿病或長期菸酒習慣者，應定期接受胰臟檢查，及早發現才能提高存活率。
《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
