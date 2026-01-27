知名經紀人癌逝！Gino紅眼眶現身告別式 不捨他暴瘦30公斤

Gino、孫德榮都前來弔唁Simon。（圖／東森娛樂）





知名經紀人Simon（吳權浩）曾一手帶紅5566、K ONE等當紅團體，也曾參演過《MVP情人》，本月14日他不敵胰臟癌病逝，演藝圈不少藝人發聲哀悼，今（27日）舉行告別式，孫德榮、5566團員小刀（彭康育）、Energy團員Toro、K ONE團員Gino都前來弔唁，陪伴好友度過人生最後一哩路。

Toro憶起Simon生前最後一場通告正是他去年的簽書會活動，「他認真地幫我做完簽書會 ，應該去年吧，那時候他還蠻健康的」，被問及是否耳聞Simon後續病況突然急轉直下，Toro則坦言不太清楚，「因為他是一個不會把壞的事情告訴我們的人，說有點生病馬上就好了。」他也透露Simon沒有入夢，但今天有蠻多圈內好友前來致意。

Gino一度紅了眼框。（圖／東森娛樂）

Gino則透露，前段時間時隔20年再與Simon合作，合作沒多久就得知他胰臟癌初期的消息，「那時候大家就就希望他好好休息，中間有一段時間是有轉好的，但沒想到去年狀況好像又急轉直下」，他提及自己是少數有到榮總看他的人，「他是真的蠻辛苦的，瘦了二、三十公斤，看完他之後也跟他約好等他比較好一點出院帶他去運動」。

Gino紅著眼眶透露，沒想到兩人才相約好出院要一起去運動，後來就突然接收到他病逝的消息，但相信對於他來說也是一種解脫，「Simon哥人緣也真的很好，所以今天很多圈內幕前幕後的朋友都來送他，希望他在天上能夠過得更好。」



