知名網紅滑倒疑露點！親上火線掀衣揭內幕 尪氣炸：能免費看嗎？

香港網紅Ashly和「這群人」成員尼克2020年結婚，夫妻倆一起經營YouTube頻道，時常分享生活點滴，之前聖誕節時，Ashly在IG分享一支搞笑短片，卻被網友發現「疑似露點」，她也拍片解釋真相。

Ashly在先前的聖誕節影片中，身穿火辣紅色連身裙，原本要走向前跳舞，卻不慎踩到地上的大衣滑倒。在最後一個畫面中，她一臉傻住地看向鏡頭，然而胸上的紅點竟意外引起網友的注意。

對此，Ashly在8日的影片中，掀開衣服展示胸上的「點」，無奈表示：「這是痘痘，我長痘痘了。」她忍不住笑出來說：「你們居然私訊我說我露點了，你有看過點長那樣嗎？」坦言自己只是吃太多火鍋，火氣大才會導致身上長痘痘。而她的老公尼克也在留言幽默回道：「喂！這是能免費給人看的嗎！」

