知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了
擁有近20萬粉絲的知名網紅小冰，經常在自己頻道分享瘦身祕訣，甚至曾靠著飲控、運動成功減肥15公斤。只是最近剛生完二寶的她表示，產後復胖8公斤，為了回到原本體重，不敢聚餐、只吃水煮料理，結果過去對她最有效的減肥方式居然全都失靈了。
少吃、多動減肥卻還是失敗
小冰最近在自己頻道公開情緒瀕臨崩潰的減脂歷程，引發媽媽社團熱烈討論。她坦言，生完二寶後，過去很有用的減肥方法，像是少吃、認真做飲控，卻全都沒用了，甚至害怕多吃一口，就會永遠也達不到減重目標。
荷爾蒙及生活節奏改變只靠意志力減肥沒用
對此，營養師張宜婷提醒，產後媽媽荷爾蒙與生活節奏變動劇烈，若只靠意志力減重，反而更容易陷入壓力肥與自我懷疑的惡性循環。想真正瘦得健康、維持不復胖，首要關鍵是減少焦慮、看懂身體訊號，找到專屬自己的方法。
小冰分享，為了回到產前狀態，一度陷入「數字焦慮」，不僅天天強迫自己量體重，只要數字多出0.5公斤，便會感到挫敗與焦躁。她嚴格壓抑食慾，只吃無油水煮餐盒，甚至連滷味都特別備註「不要醬、不要油」，極度擔心攝取多餘熱量導致減重失敗。
減脂是重新認識食物，不是懲罰自己
但即使這麼努力，小冰的體重仍無明顯變化，穿衣風格越來越寬鬆，連照鏡子都感到沮喪，甚至開始否定自己。後來，她學會與食物和解，並且在營養師的協助下，重新建立飲食觀念，順利度過停滯期。
小冰說，後來下定決心面對自己的情緒問題，才發現減脂不是要懲罰自己，也不是要討厭食物，而是要跟食物做朋友，也才發現，原型食物也有最單純的美味滋味，「減肥不是不能吃東西，而是要吃對比例」。
張宜婷指出，產後媽媽受到荷爾蒙變化、睡眠不足、作息混亂、育兒與家庭壓力影響，身體常處於慢性壓力與代謝失調狀態，讓減重變得特別困難。若此時急於瘦回產前體態，卻又缺乏正確引導，陷入極端節食或高壓策略，反而讓荷爾蒙更加失衡，形成「愈努力愈沒效、愈沒效愈焦慮」的惡性循環。
張宜婷強調，正常產後女性的體脂本就會偏高，特別是腹部與大腿，這是身體自然調整的結果，需要時間與耐心恢復。與其責怪自己，不如尋求專業支持。尤其每個人身體狀況不一樣，建議找到自己適合的方式、適合的步調，依照個人狀況進行飲食控制，而且輕鬆無負擔執行，甚至未來都可以靠自己繼續延續下去，這樣才是真正有效果的行為改變。
◎ 圖片來源／小冰提供
◎ 資料來源／張宜婷營養師
