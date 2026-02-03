知名網紅貓離世！長達九年的「人貓情誼」感動無數網友

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

日本廣島縣尾道市立美術館，曾因一隻名叫「小健」的貓咪而成為溫暖又獨特的城市風景，這隻小貓從2016年起，多次闖入美術館未果，與值勤警衛「馬屋原定雄」展開長達數年的「你攔我闖」拉鋸戰，這個趣味的互動不僅吸引大量遊客駐足，也在當地留下深刻回憶。

根據外媒報導，「小健」原本是美術館附近餐廳飼養的店貓，2016年尾道市立美術館舉辦以貓為主題的展覽，引起「小健」的好奇心，牠經常趁著外出時走進美術館入口，試圖進館「參觀」，卻總因規定禁止動物進入館內，多次被當時執勤的警衛「馬屋原定雄」攔下。

自此之後，「小健」幾乎天天前來報到，不斷嘗試突破警衛防線，而「馬屋原定雄」也日復一日地耐心應對，因此形成了獨特的日常對峙，更有趣的是，「小健」只會在「馬屋原定雄」值班時現身，每當對方休假或換班時，牠便乖乖待在自家店裡。

「小健」因年老生病，被主人留在家中療養，經過一年多的治療仍不幸離世

(示意圖/Unsplash)

「小健」與警衛的這段默契讓許多遊客駐足拍照，也逐漸成為尾道市的代表性畫面，直到2024年4月，小健終於趁隙成功闖館，完成了自己多年的心願，但之後牠依舊常來美術館門口「打卡」，只為再見那位熟悉的老朋友。

然而歲月無情，同年9月份「小健」因年老生病，被主人留在家中療養，許久未現身，經過一年多的治療，仍於2025年9月20日離世，消息傳出後令許多網友感到不捨，「馬屋原定雄」則哽咽表示，自己上班時仍會下意識地張望，彷彿「小健」隨時會衝出來見他。

美術館也發文悼念，很感謝「小健」陪伴的每一天，希望大家能永遠記得這隻來自尾道市的小貓，讓許多網友紛紛留言致哀，為這段跨越近十年的人貓情誼，最終畫下令人不捨的句點。