知名網購醃漬食品標示出包！北市抽驗20%違規遭下架

快車肉乾販售的「H19化核應子」，檢出甜味劑蔗糖素卻未於外包裝標示。 圖：台北市政府衛生局/提供

[Newtalk新聞] 台北市政府衛生局今(22)日公布114年度網購醃漬食品抽驗結果，共抽驗25件產品，其中5件因食品標示不符規定遭列不合格，不合格率達20%，違規商品包含快車肉乾、momo購物網及蝦皮購物等平台販售產品。

台北市衛生局指出，本次抽驗總計抽驗25件產品，品項涵蓋醃漬蔬菜10件、蜜餞食品6件、醃漬水果1件、脫水蔬果1件、糖漬醃漬果類2件及八仙果5件。檢驗食品添加物項目包括防腐劑、甜味劑、漂白劑、殺菌劑及著色劑等。檢驗結果顯示，所有產品食品添加物含量均符合相關法規，但其中5件產品涉有「標示不符規定」的情形，不合格率20%。

根據違規名冊顯示，違規產品包括快車肉乾販售的「H19化核應子」，檢出甜味劑蔗糖素卻未於外包裝標示；momo購物網販售的「柚仔果」及「八仙果(清涼型)」同樣檢出蔗糖素但未標示；另蝦皮購物平台「梅工坊」販售的「洛神花」檢出環己基(代)磺醯胺酸鹽，卻未如實標示，且包裝所標示的甜味劑「紐甜」未檢出；以及蝦皮「甜園小舖」販售的「八仙果(赤小柚)」檢出醋磺內酯鉀與環己基(代)磺醯胺酸鹽，外包裝亦未標示。

衛生局表示，針對不符規定產品，已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，屬台北市業者，若經調查違規屬實，將依法處辦。

衛生局呼籲，消費者在網路選購食品時，優先選擇具有信譽的平台與賣家並確認網站有清楚明確的產品資訊，如：有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，切勿購買來源不明產品。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可至台北市政府衛生局網站查詢相關訊息。







網購醃漬食品抽驗結果不符合規定名冊。 圖：台北市政府衛生局/提供