知名網路公司「驊哥電腦」傳倒閉！官網空蕩蕩 老闆回應了

網路知名筆電客製化商家「驊哥電腦」，近日遭網友指稱，已經資遣全部員工，還積欠了1000多萬的貨物，引發熱議。實際到驊哥電腦官網查看，可以看到大量商品都顯示售完。不過驊哥本人稍早作出解釋，坦言財務上出了點問題，但已經在跟代理商與銀行溝通中。

有網友在Threads上發文指出，驊哥電腦出事了，已經資遣所有員工，並積欠代理商1000多萬的貨；甚至還有媒體報導，有黑衣人到公司搬貨。官網上也可以發現筆電、桌機等高單價核心商品皆被標示售完或下架，確實讓人感到不太尋常。

廣告 廣告

文章曝光後，網友紛紛到驊哥電腦臉書粉專下留言「聽說有大事發生」、「這間生意也太好，商店沒有一個東西能買的，全部都售完，發大財囉」、「帶個爆米花來卡位」、「電腦全數售完了？」、「2022年的我也是客戶，但如今沒機會了」。

不過驊哥稍早出面解釋，在臉書粉專發文強調，「首先，我沒有跑路，也沒有要倒閉，更沒有網路上傳的黑衣人來搬貨」。但他也坦承，近期確實在財務上出了點問題，目前也都在跟代理商與銀行溝通中，但自己沒有去碰高利貸，所以請大家放心。

他還稱，消費者已下單的商品都會正常出貨，會把商品暫時「掛缺貨/下架」，是因為擔心消費者付款後他們無法出貨造成困擾。最後針對員工的部分，驊哥回應，自己沒有欠薪，並也已按照勞基法規定支付資遣費。

更多中時新聞網報導

鄭伊健動作戲到位 點名導演是安全關鍵

BTS回歸秀 Netflix將全球直播

張新成、王玉雯青梅竹馬變情侶